LikeFest, Sirkeci’de!

Üretimin, emeğin önemine inanan ve değerine inanan bir grup arkadaşın ortaya çıkardığı LikeFest; birçok alanda genç zanaatkârları bir araya getirmeyi amaçlayan bir organizasyon.



Festivalle birlikte fotoğrafçılıktan terziliğe, resimden ahşap oymaya, müzikten seyyahlığa kadar çok geniş bir yelpazede alanında usta isimleri iki gün boyunca dinleyecek, sohbet imkânı yakalayacaksınız.



Ayrıca LikeFest boyunca birbirinden güzel sulu boya eserleriyle Küpeli Ağaç, hayvan severleri ve hayvan dostlarımızı sevindiren Trendy Paws İstanbul, sevimli amigurumi tasarımları ile İki Küçük Sevgi, keyifli ürünleri ile Tubiskooo, birbirinden güzel renkleri ve nakışlarıyla Sümbülteber, özgün ve naif çizgisiyle Ninemin Dolabı,

birçok çizerin eserlerinden oluşan defter ve ayraç koleksiyonları ile İlk Nüsha, el yapımı keten çantaları ve orjinal telefon kabı tasarımları ile Yakaunique, basic kıyafetleriyle Fishirt, sade ve klas tasarımlarıyla Minik Terzi’yi ve daha birçok marka-tasarımcıyı da bulabilirsiniz.



Herkesin kendi zevkine göre bir şeyler bulabileceği bu festival, 24-25 Aralık tarihlerinde Sirkeci Tren Garı’nda sizlerle! Festivali 10.00 - 20.00 saatleri arasında gezebilirsiniz.



