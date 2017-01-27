Lohusa Döneminde Egzersiz Yapılır MI?

Bu süreçte spor yaparak vücutlarını hem sağlıklı hem de formda görüntüsüne geri kazandırmak isteyen yeni anne adayları, spora ne zaman başlayacaklarına ve ilk başladıklarında hangi hareketleri yapacaklarını araştırmaya başlarlar. İşte lohusalık döneminde yapılabilecek en pratik ve en etkili lohusa egzersizleri…



Derin solunum egzersizi

Soluma egzersizleri lohusalık döneminde yapılabilecek en kolay egzersizlerdir. Bunun için kalın bir mat üzerine sırtüstü uzanarak kollarınızı tam yanda, omuzlarınız ise yere paralel geride, avuç içlerini ise yere bastırıyormuş gibi, başınızı ise tam yukarı bakacak şekilde tutmalısınız. Ayak tabanlarınızı yere tam basın ve bacaklarınızı karnınıza çekin. Bu pozisyon temel pozisyondur ve bu pozisyon ile derin solunum yapabilirsiniz.



Pelvik hareketler

Pelvik Rocking pozisyonu

Az önce anlattığımız temel duruşunuza geri dönün ve bu duruşta bel boşluğunuzda dört parmaklık bir yükseklik oluşturun. Belinizi yukarı ve aşağı şekilde hareket ettirip, bu hareketi yaparken nefes alıp verin ve karın kaslarınızı sıkın.



Pelvik Rolling pozisyonu

Pelvik Rocking pozisyonunun ardından dizlerinizi birleştirin ve gövdenizi sabit tutun. Nefes alın ve dizlerinizi önce sağa yatırın, ardından tekrar nefes alın ve sola tarafa yatırın.



Bridge (köprü)

Lohusalık döneminde yapılabilecek en etkili hareketlerden birisi köprü hareketidir. Bu hareket için temel duruş olan sırtüstü konumunuzu bozmayın ve sanki biri sizi kalçanızdan bir iple yukarı çekiyormuş gibi nefes alıp vererek kalçanızı yukarı kaldırın. Bu harekette ayak tabanlarınızın yere sağlam basmış olması önemlidir.

