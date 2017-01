Londra Moda Haftası’ndaki Tek Türk Markası: Barrus

Sonbahar/Kış 2017 sezonu koleksiyonlarını bu moda etkinliği kapsamında tanıtacak Barrus’un baş mankeniyse Tülin Şahin. Referanslarını geçtiğimiz iki Londra Moda Haftası’ndan alan moda editörleri ve moda otoriteleri yüksek modanın bu en özgün durağında, Barrus defilesini ajandalarına çoktan not ettiler bile…



Bu yıl aralarında Alexander McQueen, Vivien Westwood gibi moda devlerinin katıldığı Londra Moda Haftası kapsamındaki defilesini 18 Şubat’da gerçekleştirecek olan Barrus’un baş tasarımcısı Neslişah Yılmaz ve tasarımcı Nur Çağlayan, yeni konsept ve özgün fikirleriyle yine tüm dünyanın ilgisini çekecek bir hikaye ile karşımıza çıkıyorlar. Yeni koleksiyondaki tasarımlar gelinlik olarak da kullanılabilecek multi fonksiyonel özellikleriyle kendi kulvarında sıradışı bir yeniliğe de imza atıyor.



Barrus’un Sonbahar/Kış 2017 koleksiyonu Eski Dünya’nın 7 harikasından biri sayılan Babil’in Asma Bahçeleri’nden ilhamını alıyor.



Her koleksiyonunda Anadolu ve Mezopotamya kültürel mirasına saygısını dile getiren Barrus tasarımcıları, nedense üzerinde şimdiye kadar çok durulmayan ‘Babil elbisesi’ gerçeğine bu koleksiyonlarıyla vurgu yapıyorlar. Babil elbisesi, sade görünmekle birlikte, malzeme kalitesi, detayları ve işçiliğiyle “mükemmelliğin” modadaki en eski sembolüdür. Barrus, koleksiyonunda, Babil elbisesinin temsil ettiği sadeliğin eşsizliğini yansıtırken, Babil günlerinin refah ve barış ortamına olan özlemin de altını çiziyor.





Barrus Hakkında



Yetenekli Türk tasarımcılar Neslişah Yılmaz ve Nur Çağlayan tarafından üç yıl önce kuruldu. Başka hiçbir tasarımcıya benzemeyen ünik görsel dünyalarını aktardıkları tasarımlarını Londra ve İstanbul’daki Showroom’larında satışa sunuyorlar. Üç sezondur koleksiyonlarını Londra Moda Haftası’nda tanıtan Barrus, uluslararası moda otoriteleri tarafından tam not aldı; İngiltere ve Türkiye’de çok sayıda ünlünün davet, düğün, özel günlerinde tercih ettiği global bir marka olmayı kısa sürede başardı.



Koleksiyon hikayelerinde ilhamlarını Anadolu ve Mezopotamya’nın eşsiz medeniyetlerinden alan tasarımcılar, kısa sürede İngiltere Kraliçesi başta olmak üzere İngiliz televizyon yıldızları ve cemiyet hayatının önemli simalarının dikkatini çekti. Çok sayıda İngiliz moda dergisi kapak ve moda çekimlerinde Barrus ürünlerini kullanmayı tercih ediyor. İngiliz moda editörlerinin en hip bulduğu marka olan Barrus, tasarımcılarının yeni konsept ve fikirleriyle her geçen gün global bir modaevi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.