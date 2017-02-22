Londra Moda Haftası'nın Ardından
Tüm dünyada moda otoritelerinin gözü New York Moda Haftası’ndan sonra bu kez de Londra’ya çevrildi. Londra Moda Haftası’nın ardından akıllarda kalan defileleri sizler için yazdık…
Erdem
Mary Katrantzou
Desenleri ve renkleri bir araya getirmedeki ustalığı ile bilinen tasarımcının defilesinde Walt Disney’in etkileyici dünyasına gidiyorsunuz. Animasyon karakterlerinin yanı sıra 40’lı yılların kesim ve kalıplarını da gördüğümüz koleksiyonda; iri omuz detaylar, tüvit takımlar ve kürk detaylar bulunuyor. Ayrıca defile esnasında Filarmoni Orkestra’nın da canlı performans sergilemesi moda haftasına damgasını vurdu.
Versus Versace
Genç, dinamik ve sert koleksiyonu ile sezonu karşılayan Versus Versace; deri, fermuar, dalgıç kumaş ve siyah ağırlıklı koleksiyonu ile karşımıza çıkıyor. Siyahın açtığı boşluklarda ise açıklar bordo, mavi ve fuşya pembe ile kapatılmış.
Topshop Unique
“Sakin ol, partiye devam et!” diyen Topshop, defilesinde izleyenleri 90’ların enerjik ruhuna taşıdı. Sezonun en popüler renklerinden biri olan sarı, Topshop’un koleksiyonunda da en güzel halinde görüldü. Ayrıca Topshop Unique’de görülen bir başka ayrıntı ise, kesimlerde hala büyük beden odaklı ve yuvarlak hatların egemenliği idi.
Anya Hindmarch
Renklerin farklı tonlarını ve kendine özgün has desenleri ile bilinen Anya Hindmarch, bu sefer ilhamını İskoçya’nın geleneksel sanat figürlerinden almış. Kuzey esintili kazak tipleri, tulumlar ve renklerdeki pastel tonlar ile kürk detaylarının bolca kullanıldığı koleksiyonda, ayrıca ufak çantaları bir araya getirerek tek bir çantaya dönüştürülen 6-7 mini çantalı kombinasyon da bulunuyor.
Erdem
Londra Moda Haftası’nda defile düzenleyen Erdem Moralıoğlu koleksiyonunda, kesimden motif detaylarına kadar Osmanlı dokusu hissedildi. 2017 Sonbahar-Kış sezonu için Coventry Kontesi Mary Gunning’in 18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu kadınlarına ait bir kıyafetle resmedilmiş portresinden esinlenen sanatçının defilesini, içlerinde Amerikan Vogue dergisinin yayın yönetmeni Anna Wintour’ın da yer aldığı moda dünyasının birçok önemli ismi izledi.
Mary Katrantzou
Desenleri ve renkleri bir araya getirmedeki ustalığı ile bilinen tasarımcının defilesinde Walt Disney’in etkileyici dünyasına gidiyorsunuz. Animasyon karakterlerinin yanı sıra 40’lı yılların kesim ve kalıplarını da gördüğümüz koleksiyonda; iri omuz detaylar, tüvit takımlar ve kürk detaylar bulunuyor. Ayrıca defile esnasında Filarmoni Orkestra’nın da canlı performans sergilemesi moda haftasına damgasını vurdu.
Versus Versace
Genç, dinamik ve sert koleksiyonu ile sezonu karşılayan Versus Versace; deri, fermuar, dalgıç kumaş ve siyah ağırlıklı koleksiyonu ile karşımıza çıkıyor. Siyahın açtığı boşluklarda ise açıklar bordo, mavi ve fuşya pembe ile kapatılmış.
Topshop Unique
“Sakin ol, partiye devam et!” diyen Topshop, defilesinde izleyenleri 90’ların enerjik ruhuna taşıdı. Sezonun en popüler renklerinden biri olan sarı, Topshop’un koleksiyonunda da en güzel halinde görüldü. Ayrıca Topshop Unique’de görülen bir başka ayrıntı ise, kesimlerde hala büyük beden odaklı ve yuvarlak hatların egemenliği idi.
Anya Hindmarch
Renklerin farklı tonlarını ve kendine özgün has desenleri ile bilinen Anya Hindmarch, bu sefer ilhamını İskoçya’nın geleneksel sanat figürlerinden almış. Kuzey esintili kazak tipleri, tulumlar ve renklerdeki pastel tonlar ile kürk detaylarının bolca kullanıldığı koleksiyonda, ayrıca ufak çantaları bir araya getirerek tek bir çantaya dönüştürülen 6-7 mini çantalı kombinasyon da bulunuyor.
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