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Londra Moda Haftası’nın Starı: Barrus

Londra Moda Haftası’nın Starı: Barrus

Barrus’un Türk tasarımcıları Neslişah Yılmaz ve Nur Çağlayan 35 parçadan oluşan Sonbahar/Kış 2017-18  koleksiyonlarını bir hafta boyunca moda dünyasının nabzının attığı Londra Moda Haftası kapsamında tanıttılar.

Moda dünyasının 4 önemli durağından biri olan London Fashion Week (Londra Moda Haftası) 17 Şubat’da start vermişti. Londra Moda Haftası’nın 4. gününde Türkiye’den katılım gösteren tek Türk markası Barrus, Sonbahar/Kış 2017-18 koleksiyonlarını tanıttı. Burberry, Sophia Webster, Ashish gibi moda devleriyle aynı gün yeni koleksiyonlarını görücüye çıkaran Barrus’un baş tasarımcısı Neslişah Yılmaz ve tasarımcı Nur Çağlayan, ilhamlarını eski dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen ‘Babil’in Asma Bahçeleri’nden aldı. Antik dünyada, Mezopotamya’nın en büyülü dönemlerine tanıklık eden Babil mimarisinden ve dönemin tasvirlerinden ilhamla yaratılan 35 parçalık koleksiyonda, mavi, yeşil, mürdüm, siyah ve beyazın ara tonları kullanıldı.
Genelde ipek ve işlemeli kumaşların hakim olduğu koleksiyonda organik tüyler de yoğun olarak kullanıldı.
 

barrus

Birbirinden farklı malzemelerin, artisanal işlemelerin, nakışların, boncuk, inci ve organik tüylerin bir arada kullanılarak keskin hatların yaratıldığı sıradışı koleksiyonu ilgiyle izleyen, star moda editörleri, tasarımcılar, blogger’lar ve buyer’larn ortak kanısı henüz çok genç bir marka olmasına rağmen Barrus’un artık dünya moda devleriyle yarıştığıydı. Koleksiyonun devrim niteliğindeki bir diğer özelliğiyse bazı tasarımların kişiselleştirilerek gelinlik olarak kullanılabiliyor olması.
 
barrus

Barrus tasarımcılarının yeni koleksiyonlarıyla adeta antik dünyayı günümüze taşıyan silüetler çizdiği defilenin ayakkabı sponsor İnci Deri, baş mankeniyse geçen yılki gibi yine bu yıl da Tülin Şahin oldu.
 
barrus

Barrus’un Sonbahar/Kış 2017 koleksiyonu Eski Dünya’nın 7 harikasından biri sayılan Babil’in Asma Bahçeleri’nden ilhamını alıyor. 

Her koleksiyonunda Anadolu ve Mezopotamya kültürel mirasına saygısını dile getiren Barrus tasarımcıları, nedense üzerinde şimdiye kadar çok durulmayan ‘Babil elbisesi’ gerçeğine bu koleksiyonlarıyla vurgu yapıyorlar. Babil elbisesi, sade görünmekle birlikte, malzeme kalitesi, detayları ve işçiliğiyle “mükemmelliğin” modadaki en eski sembolüdür. Barrus, koleksiyonunda, Babil elbisesinin temsil ettiği sadeliğin eşsizliğini yansıtırken, Babil günlerinin refah ve barış ortamına olan özlemin de altını çiziyor.

Barrus hakkında

Yetenekli Türk tasarımcılar Neslişah Yılmaz ve Nur Çağlayan tarafından üç yıl önce kuruldu. Başka hiçbir tasarımcıya benzemeyen ünik görsel dünyalarını aktardıkları tasarımlarını Londra ve İstanbul’daki Showroom’larında satışa sunuyorlar. Üç sezondur koleksiyonlarını Londra Moda Haftası’nda tanıtan Barrus, uluslararası moda otoriteleri tarafından tam not aldı; İngiltere ve Türkiye’de çok sayıda ünlünün  davet, düğün, özel günlerinde tercih ettiği global bir marka olmayı kısa sürede başardı.

Koleksiyon hikayelerinde ilhamlarını Anadolu ve Mezopotamya’nın eşsiz medeniyetlerinden alan tasarımcılar, kısa sürede İngiltere Kraliçesi başta olmak üzere İngiliz televizyon yıldızları ve cemiyet hayatının önemli simalarının dikkatini çekti. Çok sayıda İngiliz moda dergisi kapak ve moda çekimlerinde Barrus ürünlerini kullanmayı tercih ediyor. İngiliz moda editörlerinin en hip bulduğu marka olan Barrus, tasarımcılarının yeni konsept ve fikirleriyle her geçen gün global bir modaevi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.



 


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