L’Oréal, Türkiye’nin Güzellik Haritasını Çıkardı



1980'li yıllardan bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren L’Oréal Türkiye, Türk kadınının makyaj tanımını, “güzellik” algısını, makyaj ürünlerine karşı olan tutumlarını, kullanım alışkanlıklarını, Türkiye’deki makyaj tarzlarının bölgesel farklılıklarını inceleyen araştırma sonuçlarına 1729 kadın ile yapılan görüşmeler sonucunda vardı. Araştırma bir yandan kadınların güzellik anlayışlarını ifade ederken bir yandan da en çok kullandıkları malzemelerle makyaja olan bakış açılarını ortaya koydu.



Yapılan araştırma sonuçlarına göre Türk kadını en çok göz makyajı yapıyor. Kadınlarının %28’i göz kalemi kullanarak bakışlara ve ifadeye verdikleri önemin altını çiziyor.



Birçok lise, üniversite öğrencisi, ev kadını, çalışan kadın, makyaj yapan ve yapmayan kadınlar gibi farklı sosyo ekonomik ve sosyo kültürel gruplardan 1729 kadınla görüşülen araştırmada; kadınların %49’u güzelliği bakımlı olmak, %22’si doğal olmak, %17’si temizliğe önem vermek, %9’u cool olmak, %7 fark edilir olmak ve %7’si fit olmak olarak tanımlıyor.



Türk kadınına göre ideal vücut şekli %51 ile kum saati, ideal göz rengi %24 ile yeşil, ideal boy %53 ile 1.72, cilt tonu %50 ile buğday, saç rengi %27 ile açık kahve, ideal saç boyu ise %40 ile uzun olarak öne çıkıyor.Farklı yaş ve sosyal gruplardan kadınların yanıt verdiği araştırma sonuçlarına göre kadınların %60'ı her gün makyaj yapıyor. %26'sı resmi durumlarda, %17'si işe giderken, %16'sı ise dışarı çıkarken makyaj yapıyor ya da yaptırıyor.Araştırma, Türk kadının yüz özelliklerine de değiniyor. Kadınların %35'i buğday ten, %27'i orta, %19'u koyu, % 18'i açık ten rengine sahip. Yaşadıkları cilt problemleri göz önüne alındığında ise başı % 59 ile cilt hassasiyeti çekiyor. % 22'si siyah noktalardan şikayetçiyken, kadınların % 16'sı akneli bir cilde sahip olduğunu ifade ediyor.Araştırma sonuçlarına göre Türk kadını günde ortalama 2,75 adet ürün kullanıyor. Bu sayı düğün, davet, kına gecesi gibi özel durumlarda da artabiliyor. Makyaj malzemesi sayısı en yükseğe 3,75 ürünle "kına geceleri" nde ulaşıyor. Bu, kadınların erkeklerin eleştirisi olmadığı koşullarda, sadece kadınların bulunduğu ortamlarda makyaja daha da ağırlık verdiklerine işaret ediyor.Türk kadınının günlük makyajında doğal, canlı, yalın bir görünüm hedefleniyor. Özel gün ve gecelerde ise göze çarpan, akılda kalıcı ve cesur bir makyajı tercih ediyorlar. Yine düğün davet gibi özel günlerde en çok kırmızı ve koyu pembe ruj tercih ediliyor.Makyajla Türk kadınının hedeflediği etki; şık, güzel, masum, güçlü, zarif ve bütünüyle güzel görünüm olarak öne çıkıyor. Bu amaçla uygulanan makyaj stilinde; canlı ve ışıltılı ten, yumuşak doğal tonlarda dudak, yoğun, göze çarpan, buğulu göz makyajı yer alıyor.Türk kadınına göre günümüzün en trend makyajları arasında gözlere vurgu yapılması, dudaklarda yoğun renkler (bordo) ya da ten rengi, mat dudaklar, tüm yüzde tek renk ve doğallık yer alıyor.Türk kadınlarının %28'i makyaja kalem uygulamasıyla, %20'si fondötenle, %13'ü maskara ile başlıyor. Kadınların sadece %8’i günlük makyajını rujla tamamlıyor. %6’sı ise sadece göz kalemi kullanıyor.L'Oréal Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Filiz Ecet, konuyla ilgili olarak, "Araştırma sonuçları Türk kadınının göz makyajına verdiği önemi vurguluyor. Makyaj yapan kadınların çoğunun kalem kullanması, yine birçoğunun makyaja kalemle başlaması dikkat çekici bir detay olarak öne çıkıyor. Araştırma sonuçlarına göre Türk kadını makyajın gücünü ve rolünü kabul ediyor. Bu gücü ilgi çekmeden, sessizce kullanmak istiyor. Kadınlarımız 'makyaj güzeli' olarak tanımladıkları abartılı güzellik kavramından kaçınıyor, makyaj sonrası görünümünün doğal güzelliği olarak algılanmasını istiyor. Gözler haricinde, hafif, çok belli olmayan, anlaşılmayacak tonlarda uygulanan makyaj 'ideal' olarak adlandırılıyor. Doğal ve abartılı makyaj arasındaki farkı belirleyen ise kullanılan renkler. Ten rengi, şeftali tonları doğal makyajın kilit renkleri olarak dikkat çekiyor, kadınlarımız bu renk ve tonları kullanmaya özen gösteriyor." dedi.