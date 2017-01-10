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Louboutin’den Enerjik Oje Koleksiyonu!

Louboutin’den Enerjik Oje Koleksiyonu!

Dünyaca ünlü marka Christian Louboutin, Ocak ayı içerisinde sınırlı sayıda üretilen mini oje koleksiyonu Loubichrome’yi bekleyenleriyle buluşturuyor.

Tasarımlarıyla adından sıkça söz ettiren Christian Louboutin’in, ışığı yansıtan ve çeşitli boyutlara dönüşebilmesinden dolayı çok sevdiği, ayna görünümlü lamine deri Specchio, koleksiyona esin kaynağı oluyor. Işığı yansıtan yüksek dozdaki inci pigmentlerle, tırnaklarda adeta krom etkisi oluşturuluyor.
 
Ojeler sayesinde tırnaklara ayna efekti veren koleksiyonla beraber, Christian Louboutin Beauté’de ilk defa mini boy ojeler de tek tek satışa sunulmuş oluyor.
 
Koleksiyondaki her oje, 3 rengi bir araya getiriyor ve kutuların ortasında bulunan renk, içinde bulunan ojenin rengiyle eşleşiyor. Şeker kırmızısı, lime yeşili ve parlak mor sıcak tonlarından oluşan ojelerin kapağı ise, markanın hafızalara kazınan ve imzası haline gelen sivri görünümünde. Yanar dönerli bir efektle taçlandırılan ojelerin tasarımı, farklı açılardan bakıldığı zaman hologram tarzında çeşitli renklere bürünüyor.
 

oje trendi 2017

 
Loubichrome I: Lime yeşili ile buluşan enerjik sarı
 
Loubichrome II: Canlı, pembeye dönük bir kırmızı
 
Loubichrome III: Parlak mor

Bu tatlı ve enerjik koleksiyon, ocak ayından itibaren Beymen Zorlu Center, Wepublic ve Christian Louboutin mağazalarında satışa sunulacak…
 
 

 

 


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