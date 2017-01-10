Louboutin’den Enerjik Oje Koleksiyonu!

Tasarımlarıyla adından sıkça söz ettiren Christian Louboutin’in, ışığı yansıtan ve çeşitli boyutlara dönüşebilmesinden dolayı çok sevdiği, ayna görünümlü lamine deri Specchio, koleksiyona esin kaynağı oluyor. Işığı yansıtan yüksek dozdaki inci pigmentlerle, tırnaklarda adeta krom etkisi oluşturuluyor.



Ojeler sayesinde tırnaklara ayna efekti veren koleksiyonla beraber, Christian Louboutin Beauté’de ilk defa mini boy ojeler de tek tek satışa sunulmuş oluyor.



Koleksiyondaki her oje, 3 rengi bir araya getiriyor ve kutuların ortasında bulunan renk, içinde bulunan ojenin rengiyle eşleşiyor. Şeker kırmızısı, lime yeşili ve parlak mor sıcak tonlarından oluşan ojelerin kapağı ise, markanın hafızalara kazınan ve imzası haline gelen sivri görünümünde. Yanar dönerli bir efektle taçlandırılan ojelerin tasarımı, farklı açılardan bakıldığı zaman hologram tarzında çeşitli renklere bürünüyor.



Loubichrome I: Lime yeşili ile buluşan enerjik sarıLoubichrome II: Canlı, pembeye dönük bir kırmızıLoubichrome III: Parlak morBu tatlı ve enerjik koleksiyon, ocak ayından itibaren Beymen Zorlu Center, Wepublic ve Christian Louboutin mağazalarında satışa sunulacak…