Louis Vuitton Eski Günlerine Dönüyor!

Tüm bunların yanı sıra, beklentilerin de üzerinde bir defile yapan Louis Vuitton moda severleri şaşırttı. Eskiye nazaran popülerliğini kaybettiği söylentilerine ise sınırlarını yeniden çizen Sonbahar-Kış koleksiyonu ile cevap verdi. Üstelik bunu, Paris’in hatta tüm dünyanın en gözde müzelerinden biri olan, dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi Louvre’da yaptı.



Evet, yanlış duymadınız; Louis Vuitton yeni koleksiyon defilesini Louvre’de tanıttı. Nicolas Ghesquière’in tasarım ekibinin başında bulunduğu marka, yeni sezonda göçebe ruhları gelişmiş şehirlerin doğayla iç içe geçtiği, günlük giyimin geceyle buluştuğu bir koleksiyonla moda severlerin karşısına çıktı. Louis Vuitton’un köklü tarihinden esinlenen Nicolas Ghesquière, böylece hem geleceğe göz kırpıyor hem de şehirde klasik duruşlar oluşturuyor.



Net kesim deri pantolon ve ceketler, örgü kazaklar, verevli ipek elbiseler ve koleksiyonun çoğunda dikkatleri çeken oversize kesimler ilgi çeken ayrıntıların başında geliyor.



İşte Paris Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Louis Vuitton İlkbahar/Yaz 2017 defilesinden en güzel parçalar…



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