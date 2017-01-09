Love my body Dark Koleksiyonu ile Her Daim Şık

Yeni sezonda birbirinden şık elbiselerin yer aldığı Dark koleksiyonuyla özel davetlere uyum sağlayabilecek pul, payet ve sezonun vazgeçilmezi kadife ile detaylandırılan elbiseler yardımınıza koşuyor.



Love my body, koleksiyonunda iddialı çizgisinin yanı sıra yalın kesimler de sunarak seçimi size bırakıyor. Dark koleksiyonundaki şifon ve dantel ile süslü alternatiflerle de romantik aynı zamanda da feminen bir stil elde edebilirsiniz.



Öncelikli olarak kaliteyi merkeze alan tasarımlarıyla Love my body Dark Koleksiyonu, kısacası kendinizi özel hissetmenizi sağlıyor…



Love my body 299.90 TL

Love my body 199.90TL

Love my body 249.90TL

Love my body199.90 TL

Love my body 399.90 TL

Love my body 299.90 TL