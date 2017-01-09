Love my body Dark Koleksiyonu ile Her Daim Şık
2008 yılında 36-50 beden aralığı alternatifleri sunma amacıyla yola çıkan, modayı her bedene kavuşturmayı amaçlayan marka Love my body, dinamik ve her bedende iyi hissetmenizi hedefleyen tasarımlarıyla yeni koleksiyonunu sunuyor.
Yeni sezonda birbirinden şık elbiselerin yer aldığı Dark koleksiyonuyla özel davetlere uyum sağlayabilecek pul, payet ve sezonun vazgeçilmezi kadife ile detaylandırılan elbiseler yardımınıza koşuyor.
Yeni sezonda birbirinden şık elbiselerin yer aldığı Dark koleksiyonuyla özel davetlere uyum sağlayabilecek pul, payet ve sezonun vazgeçilmezi kadife ile detaylandırılan elbiseler yardımınıza koşuyor.
Love my body, koleksiyonunda iddialı çizgisinin yanı sıra yalın kesimler de sunarak seçimi size bırakıyor. Dark koleksiyonundaki şifon ve dantel ile süslü alternatiflerle de romantik aynı zamanda da feminen bir stil elde edebilirsiniz.
Öncelikli olarak kaliteyi merkeze alan tasarımlarıyla Love my body Dark Koleksiyonu, kısacası kendinizi özel hissetmenizi sağlıyor…
Love my body 299.90 TL
Love my body 199.90TL
Love my body 249.90TL
Love my body199.90 TL
Love my body 399.90 TL
Love my body 299.90 TL
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