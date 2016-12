Love My Body’den Gardrop Kahramanı: Tulum!

Her yaş ve bedene uyumlu seçenekleriyle kadınlara kendilerini her daim iyi hissettiren, cesur, güçlü ve dinamik marka Love my body 2016-2017 Sonbahar/Kış sezonu Dark Koleksiyonuna ait daima daha uzun ve ince görünmenizi sağlayacak, özel günlerin kurtarıcısı niteliğindeki tulum modelleriyle modaseverlere hem şıklığın hem de rahatlığın anahtarını sunuyor.



Love my body 249.90 TL



Love my body 299.90 TL

Love my body 299.90 TL

Tek parçadan oluşan kıyafetlerin kullanım kolaylığını tasarımlarına kattığı özgün formlar, çizgiler ve desenlerle birleştiren, kadınların vazgeçilmezi olan tulumlarla yeni sezonu şekillendiriyor.Son zamanların gözde trendlerinden tulumları elbisenin zarafetini aratmayacak modellerle bir araya getirerek kurtarıcı parçalara dönüştüren Love my body, kökünde maskülen izler taşıyan tulumları feminen ve kalite odaklı formlarla yeniden yorumluyor.’nin vücut hatlarını daha zarif, kusursuz ve formda gösteren pratik tulum tasarımları sezonun renk paletinin yansımalarının yanı sıra danteller, kadifeler, desenler ve parıltılarla kombinlerinize hareketkatıyor.