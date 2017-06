Lüks Bir Tutku...

Streets of Monaco listemizin en pahalı süperyatı. 1 milyar dolar değerindeki yüzen ada, isminden de anlaşılacağı gibi yapımı süren Streets of Monaco'nun ilham kaynağı. İçerisinde park ve bahçeler, şelale, kuaför, spa ve masaj salonları gibi kendinizi şımartabileceğiniz her şey mevcut. Süperyatta en küçük kamara 135, suit kamara 365, tekne sahibinin “dairesi” ise tam 1.460 metrekare büyüklüğünde.Dubai Emiri Muhammed Bin Rashid Al Maktoum'un 400 milyon dolar değerindeki yatı, dünyanın en büyük üçüncü yatı olarak biliniyor. Dubai, saatte 2.300 dolarlık yakıt tüketiyor, deposunu 500.000 dolara dolduruyor. Sadece kaptan maaşının ise 22.000 dolar olduğu söyleniyor.Son zamanların en çok konuşulan yatı Eclipse’nin yapım aşaması neredeyse 5 yıl sürmüş. 340 milyon dolar değerindeki yat, medyadan da sık sık adını duyduğumuz Rus trilyoner Roman Abramovich'e ait. Dünyanın en uzun süperyatı olma ünvanını 163,5 metrelik boyuyla elde eden Eclipse’de; iki tane yüzme havuzu, iki tane helikopter pisti ve çok şaşıracaksınız belki ama füze savunma sistemi bulunuyor…200 milyon dolar değerindeki The Rising Sun, bir motoryat. Oracle'ın CEO'su Larry Ellison’ın sahibi olduğu yatın toplam uzunluğu 138 metre. Almanya Lürssen Tersanesi'nde yapımı tamamlanan The Rising Sun, 28 knot hıza kadar ulaşabiliyor.Suudi bir iş adamı olan Nasser Al Rashid’e ait Lady Moura, 210 milyon dolar değerinde. 8 milyar dolarlık servete sahip olan iş adamı, yatında 90 kişiyi ağırlayabiliyor. 30 metre uzunluğunda iki yardımcı botu da olan yatın bazı yerlerinde ise 24 karat altından ismi yazıyor.