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LUX* Bodrum En Özel Anlarınızı Egzotik Bir Şölene Çevirecek!

LUX* Bodrum En Özel Anlarınızı Egzotik Bir Şölene Çevirecek!

Ege Denizi’nin mavi suları ile kaplı yarım adada her cephesinden panoramik deniz manzarasına sahip, mimarisi ve doğal güzelliğiyle büyüleyen LUX* Bodrum unutulmaz ve benzersiz bir balayının kapılarını aralayacak.

Dünyanın en egzotik lokasyonlarında lüksü ve konforu yeniden yorumlayan LUX*ın Türkiye’deki ve aynı zamanda Avrupa’daki ilk ve tek tesisi LUX* Bodrum tüm ışıltısıyla rüya gibi bir balayı için eşsiz bir adres olmaya aday.
 
Dünyanın en prestijli ödüllerinden A’Design Awards Gümüş ödülüne sahip olan LUX* Bodrum, bir çok farklı çeşit bitki örtüsünden oluşan bahçelerle bezenmiş muhteşem doğal güzellikleri ve Bodrum’un en iyi kumsalı olan Beach Rouge’u ile LUX* hayalini kurduğunuz bir balayı için masalsı bir deneyim kurguluyor.
 
Ege Denizi’nin masmavi suları ile kaplı yarım adada her cephesinden panoramik deniz manzarasına sahip olan LUX* Bodrum birbirinden özel ayrıcalıklarla konaklama deneyimi sunuyor.
 
650 metrelik kumsalı, geniş etkinlik alanı ile düğünler için Bodrum’un en ideal mekanı olmaya aday olan LUX* Bodrum, aşklarını unutulmaz bir balayıyla taçlandırmak isteyen çiftler için birbirinden cazip ayrıcalıklarla balayı sürprizleri hazırlıyor.
 
Havaalanına yakın lokasyonuyla da davetlileriniz için transfer teknesiyle ulaşım kolaylığı sunan LUX* Bodrum, indirim ayrıcalıkları ve avantajlı alternatiflerden oluşan balayı seçenekleriyle unutulmaz bir deneyimin kapılarını aralıyor.    
 
Hafızalara kazınacak bir balayı…
Bodrum’un doğa harikası Adabükü’nde konumlanan LUX Bodrum, yıllar boyu hafızalardan silinmeyecek bir balayı için de ideal seçenekler sunuyor. Balayı misafirleri için özel ayrıcalıklar hazırlayan LUX Bodrum’da, yemek pişirme kursundan özel bir akşam yemeğine, farklı ikramlardan 10 gece ve üzeri konaklayanlara ücretsiz masaja kadar farklı seçenekler de yeni evli çiftlerin mutluluklarını ikiye katlıyor. LUX* Bodrum, balayı tatilini ezgotik bir şölene dönüştürmek isteyen tüm çiftleri bekliyor.
 


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