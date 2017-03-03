LUX* Bodrum Kapılarını Açmaya Hazırlanıyor!

Bodrum yarımadasının en özel koylarından Adabükü’nde konumlanan, dünyanın en prestijli ödüllerinden A’Design Awards Gümüş ödülüne sahip olan LUX* Bodrum Resort & Residences, birçok farklı çeşit bitki örtüsünden oluşan bahçelerle bezenmiş muhteşem doğal güzellikleri ve Bodrum’un en iyi kumsalı olan Beach Rouge’u ile unutulmaz bir deneyim sunacak.



MYC Partners’in 70 milyon dolarlık yatırımıyla hayata geçirilen ve yönetimi dünyaca ünlü profesyonel otel zinciri olan LUX*a emanet edilen LUX* Bodrum Resort & Residences, içerisinde 85 otel odası, 19 residence ve 1 adet beach villa ile 83 bin metrekarelik satılabilir alan ile hizmet verecek. LUX* Bodrum’da spa merkezi, açık hava sineması, iki alakart restoran, tenis kortu, çocuk kulübü gibi birçok donatı ziyaretçilerin hizmetine sunulacak.



Lux Bodrum Genel Müdürü Hakan Oral

LUX* Resorts & Hotels Global Satış Müdürü Sydney Pierre





MYC Partners Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Akdoğan

650 Metrelik Beyaz Kum Plajı



650 metrelik beyaz kum plajıyla, masmavi denizi ve yemyeşil doğasıyla huzurlu bir tatil sunan LUX* Bodrum’da misafirlerin kendilerini daha hafif ve daha aydınlık hissetmesi için tüm seçenekler sunuluyor. LUX* Bodrum’un spa ve wellnes hizmeti veren markası LUX* Me, dermatoloji ve estetik uygulamaları dahil olmak üzere, özel paketlerin ve dönüşüm turlarının bir parçası olarak, ameliyatlardan sonra stres atmak ve rahatlamak için de tercih ediliyor.



Dünyaca Ünlü Şeflerden Unutulmaz Lezzetler



LUX* Kurumsal Şefi olan İtalyan şef Walter Lanfranchi’nin ekibinden tanınmış şef Barış Torcu’nun orijinal LUX* mutfağını kendi zevkine göre yorumladığı, İtalyan mutfağından seçkin lezzetler sunan Stella Restaurant ve Akdeniz mutfağının en seçkin lezzetlerini barındıran Beach Rouge Restaurant da misafirlerin damak tatlarına hitap edecek.



Havaalanına yakın lokasyonu, transfer teknesiyle hızlı ulaşım kolaylığı sunan LUX* Bodrum, indirim ayrıcalıkları ve avantajlı alternatiflerden oluşan balayı seçenekleriyle de unutulmaz bir deneyimin kapılarını aralıyor. LUX* Bodrum, tatilini ezgotik bir şölene dönüştürmek isteyen ziyaretçilerine, lansman dönemi süresince özel paketlerle eşsiz bir konaklama deneyimi sunuyor. Yatırımın sahibi MYC Partners Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Akdoğan ise şunları söyledi: “Bu prestijli projeyi hem ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri olan turizm sektörüne hem de büyüyen ve güçlü ekonomimize kazandırdığımız için büyük mutluluk duyuyoruz. MYC Partners olarak bu projeye toplamda 70 milyon dolarlık yatırım yaptık. Yaptığımız bu yatırım ülke ekonomisine ve Türkiye'ye duyduğumuz güvenin bir göstergesi. LUX* Bodrum'dan rezidans satın alan yatırımcılar, satın aldıkları evleri tekrar LUX*’a kiralama yoluyla aylık kira gelirlerini büyük oranda arttıracak ve zamanla LUX* Resorts & Hotels markasının desteği ile konutların piyasa değerleri de dolar bazında artacak. Dolayısıyla bu satın alma sıradan bir yazlık sahibi olmanın ötesine geçip bir yatırım aracı olarak değerlenecek. Bodrum'un turizm için yarattığı değer ve lokasyon avantajını göz önüne aldığımızda, ne kadar doğru bir yatırım yapmış olduğumuzu daha iyi anlıyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu proje sayesinde turizm sektörünün canlanma sürecinde biz de katkıda bulunmak istiyoruz.”650 metrelik beyaz kum plajıyla, masmavi denizi ve yemyeşil doğasıyla huzurlu bir tatil sunan LUX* Bodrum’da misafirlerin kendilerini daha hafif ve daha aydınlık hissetmesi için tüm seçenekler sunuluyor. LUX* Bodrum’un spa ve wellnes hizmeti veren markası LUX* Me, dermatoloji ve estetik uygulamaları dahil olmak üzere, özel paketlerin ve dönüşüm turlarının bir parçası olarak, ameliyatlardan sonra stres atmak ve rahatlamak için de tercih ediliyor.LUX* Kurumsal Şefi olan İtalyan şef Walter Lanfranchi’nin ekibinden tanınmış şef Barış Torcu’nun orijinal LUX* mutfağını kendi zevkine göre yorumladığı, İtalyan mutfağından seçkin lezzetler sunan Stella Restaurant ve Akdeniz mutfağının en seçkin lezzetlerini barındıran Beach Rouge Restaurant da misafirlerin damak tatlarına hitap edecek.Havaalanına yakın lokasyonu, transfer teknesiyle hızlı ulaşım kolaylığı sunan LUX* Bodrum, indirim ayrıcalıkları ve avantajlı alternatiflerden oluşan balayı seçenekleriyle de unutulmaz bir deneyimin kapılarını aralıyor. LUX* Bodrum, tatilini ezgotik bir şölene dönüştürmek isteyen ziyaretçilerine, lansman dönemi süresince özel paketlerle eşsiz bir konaklama deneyimi sunuyor.

14 Mart Salı günü İstanbul'da düzenlenen ve projenin detaylarının açıklandığı basın toplantısında konuşan LUX* Resorts & Hotels Global Satış Müdürü Sydney Pierre, “LUX* konforunu Mauritius, Reunion Adaları, Maldivler ve Çin'den sonra Türkiye'de hizmete sunacağımız için çok mutluyuz ve gurur duyuyoruz. Sürekli büyüyen LUX* olarak amacımız misafirlerimize sloganımızda da olan sade ve yalın bir tatil deneyimi sunmak. LUX* Bodrum'u global büyümemizin önemli bir adımı olarak görüyoruz. Bu yatırım Avrupa'daki ilk yatırımımız olma özelliğini de taşıyor. LUX* Resorts & Hotels olarak misafirlerimize farklı bir lüks anlayışı sunuyoruz. LUX* Bodrum'a gelenler, rutin tatil anlayışından çıkma fırsatı bulacak. Bu deneyimi sunarken uluslararası otelcilik deneyimimizden faydalanacağız.” dedi.