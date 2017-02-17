Machka İle Modern Bir İlkbahar-Yaz Hikayesi

Geometrik, parıltılı ve dramatik dokunuşlarla harmanladığı modern ve narin siluetlerden oluşan tasarımları, kusursuz bir ev sahibi edasında, sıcak bir atmosferde ağırlıyor.



Zamansız stile sadık kaldığı yüksek kalite tasarım anlayışını, kalıp, dikiş ve zanaatkar el işçiliği ile birleştiren Machka, 2017 İlkbahar-Yaz koleksiyonu ile sizi narin ve özgür Machka kadınının modern ve renkli dünyasına davet ediyor.



İllüzyon etkisi yaratan organze, uçuşan şifon jorjet ve şeffaf organdi kumaşlar Machka kadınının ışıltılı aurasına renkli bir yorum getiriyor.



Sofistike tasarımlarda hayat bulan büyük geometrik desenli ipekli koton emprimeler, fistolar ve saten örgüler; metalik iplikler ile süslü ve boyutlu brokarlar zarif siluetlerde göz kamaştıran bir şova dönüşüyor. Çarpıcı Machka tasarımlarının zarif eşlikçisi, antik gold ve renkli iplikli jakarlar, taşlı ve işlemeli yakalar, yumuşak pastel tonlarıyla kusursuzca birleşiyor.



İşleme detaylı şık kumaşlarda hayat bulan beyaz renk, pantolon, bluz ve elbiselerde sportif etkiyi bir adım öne çıkarırken, modern lüks tarza davetkar bir yorum getiriyor. Bilek boy pantolonlar kurdela ve düğme detaylarıyla hareketlenirken, yüksek bel, geniş ve düz paça pantolonlar koleksiyonda göze çarpan modern gençlik reformunu destekliyor.



Büyük pliseli ve fırfır detaylı volümlü elbiseleri, neşeli bir tavırla karşılayan narçiçeği, açık pembe, canlı sarı, şeker pembe, fıstık yeşili renk paleti, Machka’nın renkli ve narin ruh halini yansıtırken; pudra, zeytin, asker yeşili ve pastel mavinin beyaz renk ile birlikte kullanımıyla elde edilen dumanlı tonlar, Machka siluetlerinde dramatik bir yaz etkisi yaratıyor.



Lüks jakarlı godeli bomber, modül işlemeli krep ve neopren ceketler, özgün ve modern stil anlayışıyla buluşan parti elbiselerine mükemmel bir uyumla eşlik ediyor. Full payet işlemeli kemer ve çantalar ise bu kusursuz uyumun tamamlayıcısı rolünü üstleniyor.



Feminen hatları vurgulayan modern tavırlı romantik elbiseler, swarovski taşlarla süslenmiş deri kemerlerle birleşerek Machka kadınının bir klasik haline gelen sofistike tarzının altını çiziyor.



Genç ve sofistike çizgisiyle zamana meydan okuyan Machka tasarımları 2017 İlkbahar-Yaz sezonunda da güçlü iddiasını ortaya koyuyor.

