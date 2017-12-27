Mağazadan Holdinge: Zara Nasıl Doğdu?
İşçi bir babanın oğlu olan Amancio Ortega, Zara’nın kurucu başkanı ve 67 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin ikinci adamı konumunda...
Ailesinin imkânları belli iken kendisi de bir terzinin yanında dikiş öğrenmek için 14 yaşında okulu bırakmak durumunda kaldı. Peki, Ortega, o günlerden şimdiki konumuna nasıl geldi? Markası, dünyanın her yerinde nasıl bu kadar popüler oldu?
‘’Zara’’ Doğuyor…
Amancio Ortega, 1972’de yerli kadınların yüzlerce farklı kooperatifte toplayıp ürettikleri kıyafetleri sattıkları Confecciones Goa adında bir şirket kurarak çıktı yola. Kardeşleri ve nişanlısının da desteğini aldı ve ilk ürünlerini ev ortamında, elleriyle dikmeye başladılar. Yaklaşık 3 sene sonra ise ona bütün gücünü kazandıracak olan ve ‘’Zara’’ adını verdiği mağazasını açtı. Zara, kısa bir sürede başarılı oldu. Bu başarıyı ilk etapta getiren şey ise, tasarım ürünlerini uygun fiyatlara satıyor olmasıydı.
Mağazadan Holdinge…
80’li yıllara gelindiğinde Amancio Ortega mağazası Zara’yı İspanya’nın her yerinde ulaşılabilir hale getirdi. Devamında ise işlerin iyiye gitmesinin de verdiği rahatlıkla markasını Inditex Grup adı altında bir holdinge dönüştürdü. Ve holdingin %59.29’unu alarak en büyük hissedarı oldu.
80’lerde kurulan Inditex bugün; Massimo Dutti, Uterque, Zara Home, Stradivarius, Bershka, Oysho ve Pull&Bear gibi birçok popüler markaları bünyesinde bulunduruyor.
Avrupa’nın lider perakende firması, toplamda şimdiye kadar 92.000’den fazla insana iş imkânı sundu. 80’lerin sonlarına gelindiğinde ise Ortega Zara’yı; Fransa, Portekiz ve Amerika pazarına açtı. İlerleme hız kesmeden devam etti…
Yükseliş Devam Ediyor!
90’lı yıllar, Ortega’nın Massimo Dutti, Uterque, Pull&Bear, Bershka ve Stradivarius’u Inditex Holding bünyesine katarak yükslemesini devam ettirdiği dönem oldu.
Aynı zamanda Zara’ya ve holdinge rakipler de çıkmaya başlamıştı; bunun üzerine Ortega rakipleriyle baş edebilmek için reklamı belirli bir oranda tuttu, tedarik zincirininin büyük kısmını kontrolü altına aldı. Hepsi de işe yaradı çünkü İspanya borsası batarken, Ortega’ya yaklaşık 45 milyar dolar getiren Inditex grubu sonu gelmeyen bir yükselişteydi.
Dünyanın En Zengin 1. İsmi…
2000’lere gelindiğinde ise büyüme devam etti ve Ortega İspanya, Avrupa ve Amerika’da birçok lüks ofisin ve mağazanın sahibi oldu. Diğer faaliyetleriyle beraber bugün Ortega’nın yaklaşık olarak 8 milyar dolarlık bir borsa portföyü bulunuyor. Bu da ona 2015 Forbes ‘’Dünyanın En Zengin İnsanları’’ listesinde 1.lik verdi. Bir sene sonra listede 2. sıraya düşse de Forbes, başarılı iş adamına ‘’Avrupa’nın En Zengin İnsanı’’ ve ‘’Dünya’daki En Varlıklı Perakendeci’’ ünvanını verdi.
Gösterişten ve Gözlerden Uzak Bir Hayat…
Amancio Ortega’nın bu denli büyük başarısının sebepleri; tutumluğu, kendisini tamamen işine adaması ve disiplinli çalışmaları olarak sayılabilir. Gösterişten uzak bir hayat, tatilsiz geçen seneler… İş yerinde yemeklerini çalışanları ile birlikte yiyor ve 20 senedir aynı kahve dükkânına uğruyor…
80 yaşındaki Ortega, ilk röportajını 2000 yılında Zara’nın tanıtımını yaptığı sırada vermiş. Sadece 3 gazeteciye verilen röportaj, kendisinin göz önünde bulunmak istemediğinin de kanıtı niteliğinde. Zaten 1999’a kadar yayınlanan tek fotoğrafı da, eski bir kimlik fotoğrafı olmuş…
Ailesinin imkânları belli iken kendisi de bir terzinin yanında dikiş öğrenmek için 14 yaşında okulu bırakmak durumunda kaldı. Peki, Ortega, o günlerden şimdiki konumuna nasıl geldi? Markası, dünyanın her yerinde nasıl bu kadar popüler oldu?
‘’Zara’’ Doğuyor…
Amancio Ortega, 1972’de yerli kadınların yüzlerce farklı kooperatifte toplayıp ürettikleri kıyafetleri sattıkları Confecciones Goa adında bir şirket kurarak çıktı yola. Kardeşleri ve nişanlısının da desteğini aldı ve ilk ürünlerini ev ortamında, elleriyle dikmeye başladılar. Yaklaşık 3 sene sonra ise ona bütün gücünü kazandıracak olan ve ‘’Zara’’ adını verdiği mağazasını açtı. Zara, kısa bir sürede başarılı oldu. Bu başarıyı ilk etapta getiren şey ise, tasarım ürünlerini uygun fiyatlara satıyor olmasıydı.
Mağazadan Holdinge…
80’li yıllara gelindiğinde Amancio Ortega mağazası Zara’yı İspanya’nın her yerinde ulaşılabilir hale getirdi. Devamında ise işlerin iyiye gitmesinin de verdiği rahatlıkla markasını Inditex Grup adı altında bir holdinge dönüştürdü. Ve holdingin %59.29’unu alarak en büyük hissedarı oldu.
80’lerde kurulan Inditex bugün; Massimo Dutti, Uterque, Zara Home, Stradivarius, Bershka, Oysho ve Pull&Bear gibi birçok popüler markaları bünyesinde bulunduruyor.
Avrupa’nın lider perakende firması, toplamda şimdiye kadar 92.000’den fazla insana iş imkânı sundu. 80’lerin sonlarına gelindiğinde ise Ortega Zara’yı; Fransa, Portekiz ve Amerika pazarına açtı. İlerleme hız kesmeden devam etti…
Yükseliş Devam Ediyor!
90’lı yıllar, Ortega’nın Massimo Dutti, Uterque, Pull&Bear, Bershka ve Stradivarius’u Inditex Holding bünyesine katarak yükslemesini devam ettirdiği dönem oldu.
Aynı zamanda Zara’ya ve holdinge rakipler de çıkmaya başlamıştı; bunun üzerine Ortega rakipleriyle baş edebilmek için reklamı belirli bir oranda tuttu, tedarik zincirininin büyük kısmını kontrolü altına aldı. Hepsi de işe yaradı çünkü İspanya borsası batarken, Ortega’ya yaklaşık 45 milyar dolar getiren Inditex grubu sonu gelmeyen bir yükselişteydi.
Dünyanın En Zengin 1. İsmi…
2000’lere gelindiğinde ise büyüme devam etti ve Ortega İspanya, Avrupa ve Amerika’da birçok lüks ofisin ve mağazanın sahibi oldu. Diğer faaliyetleriyle beraber bugün Ortega’nın yaklaşık olarak 8 milyar dolarlık bir borsa portföyü bulunuyor. Bu da ona 2015 Forbes ‘’Dünyanın En Zengin İnsanları’’ listesinde 1.lik verdi. Bir sene sonra listede 2. sıraya düşse de Forbes, başarılı iş adamına ‘’Avrupa’nın En Zengin İnsanı’’ ve ‘’Dünya’daki En Varlıklı Perakendeci’’ ünvanını verdi.
Gösterişten ve Gözlerden Uzak Bir Hayat…
Amancio Ortega’nın bu denli büyük başarısının sebepleri; tutumluğu, kendisini tamamen işine adaması ve disiplinli çalışmaları olarak sayılabilir. Gösterişten uzak bir hayat, tatilsiz geçen seneler… İş yerinde yemeklerini çalışanları ile birlikte yiyor ve 20 senedir aynı kahve dükkânına uğruyor…
80 yaşındaki Ortega, ilk röportajını 2000 yılında Zara’nın tanıtımını yaptığı sırada vermiş. Sadece 3 gazeteciye verilen röportaj, kendisinin göz önünde bulunmak istemediğinin de kanıtı niteliğinde. Zaten 1999’a kadar yayınlanan tek fotoğrafı da, eski bir kimlik fotoğrafı olmuş…
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