Makyaj Fırçaları Nasıl Temizlenmeli?

Kullanılan ürünlerin içeriği, son kullanma tarihleri vb. önemli noktaların yanı sıra makyajınızı uygularken kullandığınız sünger ve fırçaların temizliği de oldukça önemli. Özellikle fırçaların belirli aralıklarla yıkanması gerekiyor. Ama nasıl?



Bu konuda dikkat etmeniz gerekenleri sizler için derledik…



FIRÇA TEMİZLİĞİ NASIL OLMALI?



Son zamanlarda fırça temizliği için pedler, çeşitli sıvılar ve aparatlar popüler olsa da genel olarak tercih edilen sabun ve su ile elde yıkamak oluyor. İlk olarak tercih edeceğiniz su ılık olmalı, soğuk su fırçanızda kalan ürün kalıntılarını temizleyemez. Çok sıcak su ise fırçanızın yapısının bozulmasına sebep olur.



Bundan sonrası ise çok basit. En kolay haliyle avucunuza koyduğunuz sıvı sabun ya da şampuan ile fırçanızı avucunuzun içinde dairesel hareketlerle gezdirmek. Eğer fırçanız çok kirli ise bu işlemi tekrarlayabilirsiniz.



Fırçanızı bol su ile duruladıktan sonra fırçanın kıllarını hafifçe sıkarak fazla suyundan kurtulun. Sonrasında ise yatay ya da kıl kısmı aşağı gelecek şekilde kurumaya bırakın. Bu noktada fırça kıllarının formunu bozmamak için koruyucu filelerden destek alabilirsiniz.

