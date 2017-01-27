Makyaj Fırçası Mı Süngeri Mi?

Bu süreçte bir sürü de tecrübe ediniyor…Cilt ürünleri, göz makyajı vb. bir sürü kategori yanında; bir de makyajı neyle uygulayıp yapacağınız konusu bulunuyor. Son yıllarda makyaj fırçalarının türlü çeşit ve boyutta çıkması ile beraber şimdilerde makyaj süngerleri de oldukça revaçta. Kimisine göre fırça vazgeçilmezken kimisine göre de sünger…

Peki, bu birbirine rakip ikili yüzün hangi bölgelerinde ne için kullanılır?



Eğer makyajınızda pürüzsüz bir görünüm istiyorsanız sünger kullanmalısınız. Allık, toz pudra ve aydınlatıcı gibi pudra bazlı ürünlerde ise fırça kullanımı daha iyi sonuçlar ortaya çıkarıyor. Çünkü fırça ile bu ürünleri yüzünüze uygularken, ne kadar sürmeniz gerektiğini istediğiniz şekilde kontrol edebiliyorsunuz.



Kremsi dokudaki ürünler ile kontür işlemi için de nemli makyaj süngerinden yardım alınmalı. Nemlendirdiğiniz makyaj süngeri, sürmek istediğiniz ürünün ciltteki diğer renkler ile tam anlamıyla bütünleşip doğal durmasını ve oluşan çizgi çizgi görünümün yok olmasını sağlıyor.



İpucu olarak belirtmeliyiz ki, eğer likit fondöten kullanıyorsanız fırça ile uygulama yapmanız pürüzsüz ve sağlıklı bir sonuç verir. Fondöteniniz yoğun yapıda ise o zaman süngerle uygulama yapmanız daha doğru olacaktır. Fakat süngerlerin ürünü fazlaca emdiği de bilinen bir gerçek. Bunun için piyasadaki sünger seçeneklerinden en iyisini bulmalısınız…



Göz makyajının olmazsa olmazı farları ise aslında direkt parmaklarınız yardımı ile uygulayabilirsiniz. İlla bir fırça kullanmak istiyorsanız da tercihinizi yoğun ve sıkı kıllı fırçalardan yana kullanmalısınız.

