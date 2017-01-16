Makyajda Yeni Trend: Doğallık

Peki, doğal renkte gözüken dudaklar ile cool ve havalı bir görüntüye imza atabilir misiniz? Bu sorunun cevabı ünlüler dünyasında saklı! Birçok ünlü isim, katıldığı önemli davetlerde ve kırmızı halıda ne gösterişli kıyafetleri ile boy gösterirken tercihlerini doğal renklerde rujlardan yana kullanarak hem sade hem de cool bir görüntüye imza atmışlardır.



Siz doğal renklerde gözüken dudaklara hala yeşil ışık yakmadınız mı? Öyleyse işte şimdi tam zamanı…Moda dünyasında trend olan, makyaj dünyasında da etkisini gösteriyor. Nude renklerin makyaja en iyi uyarlanmış hali olan nude tonda rujlar ile hem cool hem de etkileyici bir görünüm yakalamak ise an meselesi! İster gösterişli bir partiye katılın, isterseniz gündüz alışverişe ya da arkadaşlarınız ile buluşu bir şeyler içemeye çıkın hiç fark etmez.tonlarda tercih edilen rujlar, sizi hem daha havalı hem de daha modern gösterecektir.Eğer gece bir davete katılıyorsanız, nude tonlarda ruj tercihinizi dengelemek için göz makyajınızı daha iddialı yapabilirsiniz. Eğer gündüz bir yerlere gidiyorsanız, sadece bol rimel ve biraz allık ile görüntünüzü tamamlayabilirsiniz.