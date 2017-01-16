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Makyajda Yeni Trend: Doğallık

Makyajda Yeni Trend: Doğallık

2016 yılının en popüler makyaj trendlerinden birisi olan doğal dudaklar, 2017 yılında da iddiasını sürdürmeye devam edecek gibi. Yeni sezonda doğallıktan ve zariflikten yana olan moda dünyası, doğal renk rujlardan vazgeçemiyor.

Peki, doğal renkte gözüken dudaklar ile cool ve havalı bir görüntüye imza atabilir misiniz? Bu sorunun cevabı ünlüler dünyasında saklı! Birçok ünlü isim, katıldığı önemli davetlerde ve kırmızı halıda ne gösterişli kıyafetleri ile boy gösterirken tercihlerini doğal renklerde rujlardan yana kullanarak hem sade hem de cool bir görüntüye imza atmışlardır.
 

nude makyaj trendi doğallık


Siz doğal renklerde gözüken dudaklara hala yeşil ışık yakmadınız mı? Öyleyse işte şimdi tam zamanı…

Nude renkler modası
Moda dünyasında trend olan nude renkler, makyaj dünyasında da etkisini gösteriyor. Nude renklerin makyaja en iyi uyarlanmış hali olan nude tonda rujlar ile hem cool hem de etkileyici bir görünüm yakalamak ise an meselesi! İster gösterişli bir partiye katılın, isterseniz gündüz alışverişe ya da arkadaşlarınız ile buluşu bir şeyler içemeye çıkın hiç fark etmez. Nude tonlarda tercih edilen rujlar, sizi hem daha havalı hem de daha modern gösterecektir.
 
nude makyaj trendi doğallık

Eğer gece bir davete katılıyorsanız, nude tonlarda ruj tercihinizi dengelemek için göz makyajınızı daha iddialı yapabilirsiniz. Eğer gündüz bir yerlere gidiyorsanız, sadece bol rimel ve biraz allık ile görüntünüzü tamamlayabilirsiniz.
 
nude makyaj trendi doğallık


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