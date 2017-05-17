Makyajın ‘Tt’si: Renkli Rimel

Makyaj dünyasının en değişmez kurallarından birisi gibi duran siyah rimel tabusunu kırmaya ne dersiniz? İşte size farklı ve iddialı gözükmek için küçük bir ipucu: renkli rimel trendi.



Moda dünyası farklı ve iddialı olanı sever, bilirsiniz. Bu durum sadece kıyafet ve aksesuarlar için geçerli dersek yanlış olur. Moda denildiğinde işin içine makyaj uygulamaları da dâhil oluyor ve karşımıza sezonun en iddialı ve farklı görüntülerinden birisi çıkıyor: renkli rimeller. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen moda haftaları, 2017 İlkbahar-yaz sezonunda renkli rimellerin trend olduğunu da bize göstermiş durumda. Öyleyse ne bekliyoruz? Alışveriş listenize renkli rimelleri eklemeye ne dersiniz?



Stil İpucu: Renkli rimel kullandığınızda dikkat etmeniz gereken tek nokta ten makyajını ve göz makyajını abartmamak olmalıdır. Doğal bir ten makyajı ve gözlerinde renkli rimel ile oldukça cool bir tavır sergileyebilirsin, bizden söylemesi.

