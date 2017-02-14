Mango'dan Kapsül Koleksiyon: Committed

Dünyaca ünlü marka Mango, geçtiğimiz günlerde 'Committed' adını verdiği koleksiyonunu tanıttı. Firmanın geçen yıl başlattığı ve sürdürülebilirlik kriterlerine ve daha çevre dostu yöntemlere dayalı bir iş modeli yaratmaya yönelik girişimlerini içeren Take Action; bu yıl da Mango Committed koleksiyonu ile devam ediyor.



Koleksiyon, kadın ve erkekler için tasarlanmış ve çevreye duyarlı parçalardan meydana geliyor. Yenilikçi form ve hacimlerin hakim olduğu, minimal tarzdaki 25 kadın ve 20 erkek kıyafetinden oluşan koleksiyonda; organik, geri dönüşümlü pamuk, modal gibi çevreye zararsız kumaşlar ve nötr renk paletinden boyalar kullanılmış.Raquel Zimmermann ve Mathias Lauridsen'in modelliğini yaptığı kampanya, Aleksandra Woriniecka'nın tasarımdaki işbirliği ile beraber Josh Olins tarafından çekilmiş.Mango Committed kapsül koleksiyonu, mango.com’da ve Mart ayından itibaren dünya çapındaki seçili mağazalarda satışa sunulacak…