  1. Anasayfa
  2. Mango'dan Kapsül Koleksiyon: Committed
Mango'dan Kapsül Koleksiyon: Committed

Mango'dan Kapsül Koleksiyon: Committed

Markalardan sıklıkla görmeye başladığımız çevre dostu koleksiyonlara bir yenisi daha eklendi.

Dünyaca ünlü marka Mango, geçtiğimiz günlerde 'Committed' adını verdiği koleksiyonunu tanıttı. Firmanın geçen yıl başlattığı ve sürdürülebilirlik kriterlerine ve daha çevre dostu yöntemlere dayalı bir iş modeli yaratmaya yönelik girişimlerini içeren Take Action; bu yıl da Mango Committed koleksiyonu ile devam ediyor.
 

mango committed koleksiyonu 2017 moda

Koleksiyon, kadın ve erkekler için tasarlanmış ve çevreye duyarlı parçalardan meydana geliyor. Yenilikçi form ve hacimlerin hakim olduğu, minimal tarzdaki 25 kadın ve 20 erkek kıyafetinden oluşan koleksiyonda; organik, geri dönüşümlü pamuk, modal gibi çevreye zararsız kumaşlar ve nötr renk paletinden boyalar kullanılmış.
 
mango committed koleksiyonu 2017 moda
 
Raquel Zimmermann ve Mathias Lauridsen'in modelliğini yaptığı kampanya, Aleksandra Woriniecka'nın tasarımdaki işbirliği ile beraber Josh Olins tarafından çekilmiş.
 
mango committed koleksiyonu 2017 moda

Mango Committed kapsül koleksiyonu, mango.com’da ve Mart ayından itibaren dünya çapındaki seçili mağazalarda satışa sunulacak…
 
mango committed koleksiyonu 2017 moda
 
mango committed koleksiyonu 2017 moda
 
mango committed koleksiyonu 2017 moda
 


Benzer Haberler

Etiketler:

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
aysha.com.tr | Türkiye'nin kadina dair, yasam ve stil sitesi...

-

Tel: 0 (212) 274 88 58
E-Posta: [email protected]
Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferro Plaza No: 155. Kat: 2 D: 4 / ISTANBUL
© 2016 Aysha Tüm Hakları Saklıdır.