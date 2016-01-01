Manikür Uzun Süre Nasıl Dayanır?



Kırık, soyulmuş, tırnak etleri çıkmış tırnaklar bakımına önem veren kadınların en son isteyeceği durumdur. Zarif, temiz el ve tırnakların yolu ise manikürden geçiyor. Gel gör ki manikürü de sürekli yenilemek gerekiyor. Bizler de manikürün daha uzun süre dayanabilmesi için faydalı birkaç öneriyi bir araya getirdik…



Uzun tırnaklar hoşunuza gidiyor olabilir ama hem hijyen hem de sürekli kırılma ihtimaline karşı, tırnaklarınızı kısa kesmenizi öneriyoruz.



Kütikül vb. yağları çantanızdan ayırmayın. Devamlı olarak tırnak etlerinizi nemlendirmelisiniz ki kuru bir görüntü hem hoş olmaz hem de manikürünüzün süresini kısaltır.



Tırnaklarınıza zarar verecek; kazıma, zorlama gibi eylemlerden uzak durmalısınız. Bu hem tırnaklarınızı hem de manikürünüzü kötü yönde etkileyecektir.



Oje sürecekseniz taşırmamaya ve öncesinde tırnak etlerini geriye itmiş olmaya dikkat edin. Bunun dışında oje sürdükten sonra özellikle sıcak sudan uzak durmanızda da fayda var.



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