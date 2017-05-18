Marebelis Klinik ve SkinCeuticals Yazı Birlikte Karşılıyor



Marebelis Klinik ve SkinCeuticals düzenlenen “Yaza Merhaba” davetinde, Amerika’nın bir numaralı yaza hazırlık yenileme bakımı seçilen Vivace Altın İğne ile ciltte antioksidan otoritesi markası SkinCeuticals’ı cildin yaza hazırlığında etkili kombin uygulamalardan biri olarak önerdi.



Medikal estetikte yeni teknolojileri takip eden Marebelis Klinik ve profesyonel cilt bakımı konusunda en verimli bakım ve tedavileri vaad eden SkinCeuticals yeni bir işbirliğine adım attı. Artık Marebelis Klinik’te, SkinCeuticals, teknolojinin en yeni uygulamalarıyla birlikte sunuluyor. Marebelis Klinik, yeni işbirliğini de paylaştıkları “Yaza Merhaba” etkinliğinde SkinCeuticals ile birlikte, cilt için yaza hazırlık trendlerini aktardı. Amerika’nın bir numaralı yaza hazırlık yenileme bakımı seçilen Vivace Altın İğne, SkinCeuticals ile birlikte kombin uygulanabilecek etkili sistemlerden biri olarak tanıtıldı.



Amerika’nın bir numaralı yaza hazırlık yenileme bakımı seçilen Vivace Altın İğne, Mikro iğneli elektrodlarla üretilen enerjiyi cilt yüzeyine zarar vermeden cilt altı tabakaya ileten ve böylelikle yeni kolajen ve elastin üretimi sağlayan olan bir sistem. Vivace Altın İğne, acısız ve hızlı bir şekilde etki yaratıyor. İnce kırışıklıkları azaltıp, akne ve yara izleri gibi sorunları çözerken gözenekleri küçültüp, cildi sıkılaştırıp, farkedilir bir yenilenme sağlıyor. Vivace Altın İğne, güneş etkilerinin arttığı yaz aylarına girerken ihtiyaç duyulan tazelenmeyi yaratıyor. Cildi yaza hazırlıyor.



Teknolojinin sunduğu yeniliklerden biri olarak özellikle yaz aylarında kullanılabilmesiyle önerilen Vivace Altın İğne, özellikle işlemden sonra oluşan yenilenmeyi, serbest radikallerin bertarafını, cildin ihtiyacı olan antioksidanları sağlayarak güneşe hazırlayan ve yaşlanma karşıtı etki yaratan SkinCeuticals bakımları ile kombine olarak kullanılarak daha etkili sonuçlar ortaya çıkarıyor. Her iki uygulama da Marebelis Klinik’te sunuluyor.



SkinCeuticals ile yaza hazırlık bakımında antioksidanlarla cildi içeriden korumak ve güçlendirmek, güneş koruyucular ile dışarıdan kalkan oluşturmak önceliklidir.





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