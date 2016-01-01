Marka 2016 Başlıyor!

14 - 15 Aralık’ta Hilton İstanbul Bomonti’de yapılacak olan konferansta, 40’tan fazla toplantı ve 50’den fazla sunum yapılacak. Yapı Kredi World’ün ana sponsorluğunu üstlendiği Marka Konferansı, 1500’ün üzerinde iş ve marka liderini buluşturacak.



‘’İş dünyasındaki umutsuz, bezgin ruh halini sarsmak ve silmek istiyoruz.’’



Konferansla ilgili konuşan Yürekli Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Yürekli Şengör, “Marka 2016‘da yakın geleceğimize inançla bağlanmamızı sağlayacak bir program hazırladık. İş dünyasındaki umutsuz, bezgin ruh halini sarsmak ve silmek istiyoruz. Bu konferans yeni bir başlama vuruşu niteliği taşıyacak ve iki günün sonunda tüm markalarımız büyük bir motivasyonla sıçrama tahtasındaki yerini alacak.” dedi.



Marka 2016’nın birbirinden renkli konuşmacı ve çarpıcı konularının olduğuna işaret eden Şengör, “Dünyaca tanınan rapçi Akala, ünlü Fransız tasarımcı Christophe Pillet, çevreci sanatçı Naziha Mestaoui, myflashthrash.com adlı takı markasının kurucusu Amber Atherton, geleceğin yaşam senaryolarını yazan fütürist Alexandre Cadain, Londra Tasarım Festivali Direktörü Ben Evans gibi isimler yer alıyor.” dedi.



Dünyaca Ünlü Birçok İsim Marka 2016’da



17.si düzenlenen Marka 2016'ya bu yıl; ‘Hip Hop Shakespeare' hareketinin lideri dünyaca tanınan rapçi Akala, netlik ve sadelik kavramları üstüne dayalı felsefesiyle öne çıkan ünlü Fransız tasarımcı Christophe Pillet, dünyayı yeniden ağaçlandırmak üzere yola çıkan ve Paris iklim konferansında eşsiz enstalasyonuyla büyük ses getiren çevreci sanatçı Naziha Mestaoui, sosyal medyayı iyi okuyarak Y jenerasyonunu başarıyla elinde tutan myflashthrash.com adlı takı markasının kurucusu Amber Atherton, tasarım dünyasının ikonik dergisi Wallpaper'ın Genel Yayın Yönetmeni Tony Chambers, Avrupa'nın en itibarlı iletişimcilerinden Mark Borkowski, Stirling Prize nişanıyla ödüllendirilmiş sayılı isimlerden dahi mimar Amanda Levete, teknoloji donanımlı çağdaş fütürist Alexandre Cadain, Londra Tasarım Festivali Direktörü Ben Evans; dünyaca ünlü DJ Goldierocks, GQ dergisinin efsane Genel Yayın Yönetmeni Dylan Jones, “cool” trendlerin ve yeniliklerin takipçisi Lady Kinvara Balfour ve daha birçok alanında önde gelen isimler katılıyor.



Konferansın Moderatörlüğünü BJ Cunningham Yapıyor



MARKA Konferansı’na Türkiye'den de hem iş dünyasının dikkat çeken isimleri hem de sosyal alanlarda başarı kazanmış birçok önemli ismi katılıyor.

En değerli ortak hazinemiz Türkçe'ye sahip çıkmanın öneminin vurgulanacağı seansta Bülent Eczacıbaşı - Gülse Birsel ve alanlarıyla ilgili olarak birçok seansta Prof. Dr. Kemal Sayar, Ümit Boyner, Ebru Cinek, Ahmet Akın, Cem Topçuğlu, Mehmet Kutman, Tuba Ünsal gibi değerli isimler yer alacak. Konferansın moderatörlüğünü ise 17 yıldır sürekli olan yapan ünlü marka danışmanı BJ Cunningham yapacak.



Marka 2016’da Süpriz Seanslar



Marka 2016 dâhilinde katılımcıları sanat dünyasından sürpriz isimlerle özel seanslar bekliyor. Kariyerinde 50. yılını kutlayan Zülfü Livaneli'nın 50. Yıl Bir Kuşaktan Bir Kuşağa adlı seansı ve çok yakında yeni filmi “İstanbul Kırmızısı”nı izleyicisiyle buluşturacak olan ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in İstanbul'a Özpetek Dokunuşu özel seansı merakla bekleniyor.



http://www.markaconference.com





