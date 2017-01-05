Marş Marş!

Giyecek alternatifleriniz azaldığında stilinizi bambaşka bir yere taşıyan militer parçalara yönelmeniz, işinizi kolaylaştıracak. Tabii bu akımdan bahsederken önce parkaya değinmek gerek. Özellikle son yıllarda çeşitli renkte ve tarzda parka bulmak mümkün. İşlemeli, nakışlı, yapay kürklü veya tamamen sade ve klas parkalar; hem sıcak tutuyor hem de kışınıza heyecan katıyor! Evet, sert geçen kış günlerinde şık olmak zorlaşıyor ama parka ile bu durumu kurtarabilirsiniz. Klasik giyim parçaları ile de kolayca uyum sağlayan parkalar, militer stil için olmazsa olmaz parçaların başında geliyor.



ise mevsim geçişleri için kurtarıcı niteliğinde. Özellikle bilekte botlarla çok iyi duran militer ceketler, jean pantolonlarla da iyi bir ikili olabilir...gömlekleri hem kadın hem de erkeklerde sıklıkla görmeye başladık. Daha çok haki ve gri tonlarında kullanılan gömlekler; geniş kesim, oversized modelleri ile dikkat çekiyor. İçine giyeceğiniz düz beyaz t-shirt ile de gömleğinize ceket havası verebilirsiniz.Gelelimen rahat en cool tamamlayıcısına! Altın çağını yaşayan postal botlar, birçok markada çeşitli modelleriyle karşımıza çıkıyor. Stilinize en uygun zımba, toka, bağcık vb. detaylarla hareketlendirilmiş postallardan vakit kaybetmeden bir tane edinmelisiniz. Bu tarz postal botların elbise ve eteklerle de çok tarz durduğunu unutmadan belirtelim...