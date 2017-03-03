Martin Margiela Belgeseli Geliyor!

Günümüzde bir markanın adını anınca artık markanın tasarımcısı gözümüzde canlanıyor. Zaman geçtikçe eskisinin aksine tasarımcılar da tekil olarak göz önünde olmaya, dikkatleri markadan ayrı bir şekilde kendi üzerlerine çekmeye başladılar. Ama bir eksikle: Maison Martin Margiela. Bu ismi duyduğunuz anda gözünüzün önüne hiç görüntü geliyor mu?



Martin Margiela Kimdir?



Belçikalı olan tasarımcı, gelmiş geçmiş moda dünyasının en büyük gizemlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Meslektaşlarının aksine çok az fotoğraflanan ve yarı anonim olarak yaşayan Martin Margiela, günümüzde zor olanı yapıp sosyal medyadan uzak duranlardan ve kendi ile ilgili bir şeyleri paylaşmayan bir insan. Zaten elde ettiği büyük başarılardan sonra markasını satması ve sektörden tamamen uzaklaşması da bu tabloyu tamamlar nitelikte oldu.



We Margiela



Moda dünyasından son gelen haberler ise bu gizemliliğin bir bakıma ortadan kaldırılacağı yönünde. Raf Simmons’dan Demna Gvasalia’ya kadar birçok ünlü isme esin kaynağı olan Martin Margiela’nın bir belgeseli yapılacak. “We Margiela” adı ile yayınlanacak olan belgeselde; Martin’in en yakınındakiler ve onunla beraber çalışma şansını yakalayan isimlerle yapılan röportajlar olacak.



Belgeselin bu yılsonuna kadar yayınlanması bekleniyor. Ayrıca belgesel ile birlikte aynı ismi taşıyan bir de kitap moda severlere sunulacak.

