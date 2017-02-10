Maskara Sürmenin İncelikleri

Kirpiklerinize her maskara sürdüğünüzde ortaya çıkan görüntünün de Yeşilçam yıldızlarından Türkan Şoray’ın meşhur kirpikleri gibi olmasını istediğinizi de zaten biliyoruz. Peki, kirpiklerinizin daha uzun ve kıvrık gözükmesi için bol miktarda maskarayı kirpiklerinize uygularken yaptığınız hataları biliyor musunuz? İşte kirpiklerinize maskara uygularken en sık yaptınız hatalar…



Maskara Sürmeye Nereden Başlamalı?

Maskara uygularken en çok yapılan hatalardan birisi genellikle kirpiklerimizin altından başlamak. Fakat eğer koyu ve yoğun kirpik görüntüsü istiyorsanız işe ilk olarak kirpiklerinizin üst kısmına uygulayarak başlamalısınız.



Tek Bir Maskara Yetmez!

Eğer uzun ve kıvrık kirpikler elde etmek istiyorsanız, tek maskara kullanmak yerine iki farklı yapıda olan maskara kullanmayı denemelisiniz. Örnek olarak şu şekilde bir uygulama yapabilirsiniz; ilk olarak hacim etkili bir maskarayı ardından ise uzunluk veren bir maskarayı kirpiklerinize sürebilirsiniz.



Topaklanma Derdine Son!

Maskara sürerken, kirpiklerinizde oluşan topaklanmaları azaltmak istiyorsanız fırçayı maskara tüpünün içinden çıkardıktan sonra tüpün kenarlarına sürerek fazlalıkları aldırmalısınız.

