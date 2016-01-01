Maskara ve Kirpiklere Dair Her Şey…

Uzunluk için;



Maskarayı sürmeye önce kirpiklerinizin uç kısımlarından başlayın. Devamında da her zaman olduğu gibi dipten uçlara doğru maskarayı uygulayın. Hint yağının da kirpikleri içerisindeki antioksidanlar ile uzatabileceğini unutmayın. Yatmadan önce temiz bir maskara fırçasıyla kirpiklerinize bu yağı uygulayıp değişimi bekleyin…



Bulaşmaması için;



Her ne kadar konuya hâkim de olsanız arada bir maskara sağa sola veya göz kapaklarına bulaşır. Bunun için maskarayı uyguladıktan sonra gözleriniz açık şekilde ellerle rüzgâr yaparak kurumasını bekleyin. Maskarayı alt kirpiklere uygularken da gözaltlarınıza bulaşmaması için, bir kaşığı göz altınızda tutun ve maskaranızı öyle uygulayın. Yine de bulaşmalar olduysa, bir kulak çubuğunu nemlendiriciye sürün ve bununla bulaşanları nazikçe temizleyin.



Yapışmaması için;



Uyguladığınız maskara hele de daha ıslaksa kirpiklerinizin birbirine yapışmasına neden olabilir. Böyle bir durumda hemen makyaj temizleme suyundan yararlanın. Kullanmadığınız bir maskara fırçasını makyaj temizleme suyuna batırın ve yapışmış kirpiklerinize sürün. Yavaşça kirpikleri tarayarak açmaya çalışın.



Kurumaları önlemek için fırçayı maskaranın içinde ileri geri ittirmemelisiniz. Bunun yerine fırçayı sadece maskaraya sokup çıkarın. Çünkü fırçaya yapışan hava kabarcıkları, makyaj malzemelerinin daha çabuk kurumasına neden olur.Sıcak su dolu bir kâsenin içine kurumuş maskaranızı koyup bekletin. Maskaranızın eski haline döndüğünü hemen fark edeceksiniz.Maskara uygulamadan önce kullanmadığınız temiz bir fırçayı vazeline sürüp kirpiklerinize uygulayın. Vazelin kirpiklerinizin daha yoğun ve parlak görünmesine neden olur.Seyahat boyu maskara tam da bu amaç için. Çünkü seyahat boyu maskaraların fırçası daha küçük olur ve kirpiklerinizin ulaşılması zor yerlerine sürmenizi tamamen kolaylaştırır.