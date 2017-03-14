Maskülen Siluet

Ünlü markaların koleksiyonlarını sergilediği moda haftalarının ardından şekillenen yeni sezon trendleri sokak modasında vücut bulmaya başlarken; her ne kadar 2017 yılında feminen parçalar ön plana çıkmış olsa da maskülen stil her sezon olduğu gibi bu sezonda da iddiasını koruyor.



Diana Kotb



, sade ve minimal tarzda giyinen kadınlar için her zaman ilham kaynağı haline gelmiştir. Çünkü erkeklerin gardırobu, kadınlar için her yeni sezon stil kaçamağı yapılan duraklardan birisi olmaya adaydır. Güçlü bir kadın görüntüsü sergileyen maskülen stil, özellikle iş dünyasındaki kadınları daha savaşçı ve iddialı gösteren stillerin başında gelir.Peki,oluşturan anahtar parçalar hangileridir? Bu sezon ön plana çıkan maskülen parçalar neler olacaktır? İşte maskülen tarzın stil kodları…Oxford ve kolej tarzında ayakkabılar, maskülen tarzın yükselişi ile birlikte son zamanlarda öne çıkan parçalar arasındadır. İster feminen bir elbiseyi daha güçlü bir hale getirmek isterseniz de cigarette kesim bir pantolonu daha keskin bir tarzda kombinlemek için kullanabileceğiniz maskülen ayakkabılar özellikle iş dünyasındaki kadınların vazgeçilmezleri arasında.Kumaş pantolonların ya da jean pantolonların skinny ve feminen modelli olanlarına alışığız. Ancak yeni sezonda trend erkek kesimli pantolonlar olacak. Maskülen esintileri en güçlü şekilde hissedebileceğiniz maskülen kesim pantolonlar ile güçlü bir duruşa imza atabilirsiniz.Son zamanların en popüler parçaları arasında yer alan maskülen tarzda takım elbiseleri ile ofis şıklığına farklı bir yorum getirebilirsiniz. Özellikle çizgi desenli takım elbiseler sizi hem daha uzun boylu hem de daha zayıf göstereceği için dolabınızın yıldız parçası olmaya aday.