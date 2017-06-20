Maskülen Tarza Feminen Dokunuş: Kırmızı Ruj

70’li yılların son zamanları ve 80’li yılların başına denk gelen dönemde bir grup kadının feminen detayları bir kenara bırakarak maskülen gömlekler, omuzları vatka ile güçlendirilmiş üstler ve çizgili cigarette kesim pantolonlar giymesi ile ortaya çıkan maskülen tarz, günümüzün de en iddialı stillerinden birisidir.



Giambattista Valli

Chanel

Valentino

Dolce & Gabbana

Kadınların erkek egemen bir dünyada giyim tarzları ile “Biz güçlüyüz” mesajı vermesinin bir yansıması olan maskülen giyim tarzı, zamanla feminen detaylar ile de birleşmeye başladı. Maskülen tarzınıza feminen bir vurgu yapılmasının en dikkat çeken uygulaması ise kırmızı renk ruj oldu.Günümüzün sokak modasında en trend stillerden birisi olan maskülen detayları kırmızı ruj ile birlikte kullanmak, kadınların hala güçlü duruşlarını muhafaza etmek istediğinin en iyi göstergelerinden birisi. Özellikle son dönemlerde yükselişte olan “oversize” trendi ve ‘boyfriend’ modası, maskülen tarzın yükselen görüntülerinden. Bu görüntüyü en iyi şekilde tamamlama görevi ise yine kırmızı rujun omuzlarında!Dünyaca ünlü markalar da podyumlarda maskülen giyim tarzına kırmızı ruj ile feminen bir dokunuş yapma konusunda oldukça iddialı. Prada, Topshop, Dolce & Gabbana, Valentino gibi birçok marka yeni sezon koleksiyonlarında maskülen görüntüyü kırmızı rujun her bir tonu ile desteklemiş durumda.Unutmayın, güçlü bir görüntü için tercih edeceğiniz maskülen detaylar sadece kırmızı bir ruj ile çarpıcı bir feminenliğe dönüşebilir.