  1. Anasayfa
  2. Maskülen Tarzın En İyi Örneği: Victoria Beckham
Maskülen Tarzın En İyi Örneği: Victoria Beckham

Maskülen Tarzın En İyi Örneği: Victoria Beckham

Moda dünyasında son zamanlarda etkisini en çok hissettiren akımlardan birisi maskülen tarz.

Yeni sezonda da maskülen trendin yükselişte olduğunu göz önünde bulundurursak; bu tarzın moda dünyasındaki temsilcisi olarak isimlendirebileceğimiz Victoria Beckham’a bakmadan geçemeyiz. İşte moda dünyasında maskülen kodlar denilince akla ilk gelen isim: Victoria Beckham.

David Beckham’ın eşi olan Victoria Beckham, belirli bir stil çizgisi olan ünlülerin başında yer almakta. Ünlü isim, birçok ünlü gibi Couture Haftası için Paris'te objektiflere takıldı. Her zamanki maskülen stili ile görüntülenen Victoria Beckham, bir kez daha maskülen tarzın en iyi temsilcilerinden birisi olduğunu gösterdi.

Peki, Victoria Beckham’dan örnek alarak oluşturacağınız bir maskülen görüntüde hangi parçaları tercih etmelisiniz? İşte Victoria Beckham’ın maskülen stil kodları…

Daha az parça ile daha sade bir şıklık
Ünlü model ve tasarımcının moda anlayışı aslında daha az parçalar ile sade ve modern bir görüntü oluşturmak üzerine kurulu. Maskülen, modern, sade ve zarif stilinde genel olarak soft renkler tercih eden Victoria Beckham’ın stili gibi bir stil oluşturmak için sade parçalar seçmeye özen göstermelisiniz. Kombinlerinizde, sezonun en trend parçalarından birisi olan boyfriend gömlekler ve pantolonlara yer vererek maskülen bir hava oluşturabilirsiniz.

Takım elbiseler, boyfriend kesim ceketler ve cigarette kesim pantolonlar ise ofiste Victoria Beckham havası estirmek için tercih edeceğiniz parçalardan sadece birkaçı.
 


Benzer Haberler

Etiketler:

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
aysha.com.tr | Türkiye'nin kadina dair, yasam ve stil sitesi...

-

Tel: 0 (212) 274 88 58
E-Posta: [email protected]
Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferro Plaza No: 155. Kat: 2 D: 4 / ISTANBUL
© 2016 Aysha Tüm Hakları Saklıdır.