Maskülen Tarzın En İyi Örneği: Victoria Beckham

Yeni sezonda da maskülen trendin yükselişte olduğunu göz önünde bulundurursak; bu tarzın moda dünyasındaki temsilcisi olarak isimlendirebileceğimiz Victoria Beckham’a bakmadan geçemeyiz. İşte moda dünyasında maskülen kodlar denilince akla ilk gelen isim: Victoria Beckham.



David Beckham’ın eşi olan Victoria Beckham, belirli bir stil çizgisi olan ünlülerin başında yer almakta. Ünlü isim, birçok ünlü gibi Couture Haftası için Paris'te objektiflere takıldı. Her zamanki maskülen stili ile görüntülenen Victoria Beckham, bir kez daha maskülen tarzın en iyi temsilcilerinden birisi olduğunu gösterdi.



Peki, Victoria Beckham’dan örnek alarak oluşturacağınız bir maskülen görüntüde hangi parçaları tercih etmelisiniz? İşte Victoria Beckham’ın maskülen stil kodları…



Daha az parça ile daha sade bir şıklık

Ünlü model ve tasarımcının moda anlayışı aslında daha az parçalar ile sade ve modern bir görüntü oluşturmak üzerine kurulu. Maskülen, modern, sade ve zarif stilinde genel olarak soft renkler tercih eden Victoria Beckham’ın stili gibi bir stil oluşturmak için sade parçalar seçmeye özen göstermelisiniz. Kombinlerinizde, sezonun en trend parçalarından birisi olan boyfriend gömlekler ve pantolonlara yer vererek maskülen bir hava oluşturabilirsiniz.



Takım elbiseler, boyfriend kesim ceketler ve cigarette kesim pantolonlar ise ofiste Victoria Beckham havası estirmek için tercih edeceğiniz parçalardan sadece birkaçı.

