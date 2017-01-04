Mavi Bisiklet, 27.Uluslararası Cine Junior Film Festivali’nde

Uluslararası Cine Junior Film Festivali kapsamında düzenlenecek olan gösterimler, Val-de-Marne’deki sinema salonlarında ve kütüphanelerde yapılacak. Fransa’nın geleneksel sinema festivallerinden biri olan Uluslararası Cine Junior Film Festivali, bu sene 27.kez sevenleriyle buluşuyor.



Filmde annesi ve kız kardeşi ile birlikte yaşayan, boş zamanlarında bir lastikçide çalışarak evi geçindirmeye çalışan 13 yaşındaki Ali’nin hikayesi anlatılıyor. Bahşiş olarak aldığı ufak tefek paraları da tek hayali mavi bisikleti alabilmek için biriktiren Ali, platonik aşkı Elif’e yapılan bir haksızlık için gün gelir ve mavi bisiklet için biriktirdiği tüm parayı bu yolda harcamaya karar verir...



Mavi Bisiklet daha önce Antalya Film Festivali'nde 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen' ve 'En İyi Senaryo' ödüllerini kazanmıştı. Şimdi gözler, Uluslararası Cine Junior Film Festivali’nde!





