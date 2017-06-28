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Maydanoz Suyu Zayıflatır Mı?

Maydanoz Suyu Zayıflatır Mı?

Salatalarımızın vazgeçilmezi olan maydanoz, son zamanlarda sağlıklı beslenme ve detoks tutkunlarının da en sevdiği yeşiller arasında.

Peki, yaz mevsimine merhaba dediğimiz şu günlerde siz de popüler olan detoks sularından birini denemek istiyorsanız maydanoz suyuna ne dersiniz? İşte A, B12, C, K vitaminleri açısından çok zengin olan maydanoz ile hazırlanan maydanoz suyunun bin bir faydası…

Maydanoz suyunun ilk faydalarından birisi idrar söktürücü özelliğidir. Bu sayede idrar yolu enfeksiyonu sıkıntısı çeken kişilerin doğal tedavisi olabilir.

Maydanoz aynı zamanda tam bir kanser savar olarak bilinir. Başta meme, prostat, cilt kanseri olmak üzere pek çok kanser türünü önleyici özellikte olan maydanoz suyu tam bir şifadır.

Maydanoz suyunun son zamanlarda en popüler faydalarından birisi şüphesiz ödem ve şişkinlik giderici etkisidir. Bu sayede maydanoz suyu tüketilebilecek en güzel detoks sularından birisi olma özelliğini gösterir.

Maydanoz suyu aynı zamanda B vitamini ve folik asit içeriği bakımından da oldukça zengindir.

Tam bir A vitamini deposu olan maydanoz suyu, günlük A vitamini ihtiyacının %80’ini karşılar. suyu, göz sağlığını korur, özellikle de yaşlılıktan kaynaklanan görme kusurlarını önler.

Karaciğeri temizleyen maydanoz suyu, tedavisi zor olan karaciğer yağlanmasını da önleyici bir etkiye sahiptir.
Peki, maydanoz suyu zayıflatır mı? Maydanozun hem çiğ halinin hem de pişmiş halinin metabolizmayı hızlandırıcı özelliği bilinen bir gerçektir. Ancak maydanoz suyunda bu etki katlanıyor desek yanılmış sayılmayız.

Maydanoz suyu tüketen kişiler kilo verdiklerini hissederler ancak tam da bu noktada dikkat edilmesi gereke nokta vücuttan gidenin yağ değil ödem olduğunun bilinmesidir.
 


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