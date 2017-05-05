Mayıs Ayında Ne Yapıyoruz?

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Sergi

Bir dönem yalnızca Fransa’nın değil tüm dünyanın süperstar şarkıcısı olarak sahnelerden inmeyen Dalida’nın trajik hayat hikâyesi...1933’te Kahire’de doğumundan, 1956’da Olympia’da ilk kez sahneye çıkışı, radyo sahibi Lucien Morisse’le evliliği, disko geceleri, 1974’te "Gigi l’Amoroso" ile gelen dev başarısı, Hindistan seyahatine Dalida’nın hayatının kilometre taşlarının yanı sıra sanatçının özel hayatı da bu filmde işleniyor. Çağdaş, karmaşık, karizmatik kişiliği ve müziğiyle dünyaya karşı duran Dalida’yı sanatçıya benzerliğiyle dikkat çeken Sveva Alviti canlandırıyor. Dalida, 1987’deki trajik ölümüne rağmen hâlâ birçok kişinin gönlündeki yerini koruyor. Yönetmen koltuğunda Lisa Azuelos otururken, senaryosu da Azuelos ve Dalida’nın kardeşi ve yapımcısı olan Orlando kaleme aldı.Avrupa’nın yükselişteki yönetmenlerinden Mia Hansen-Løve’a Berlin Film Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü getiren beşinci filmi güçlü bir kadın karakter portresi sunuyorNathalie evli ve çocuklu, ayakları yere basan bir felsefe öğretmenidir. İlgi bekleyen yaşlı annesi, çok sevdiği işi ve yolunda giden evliliği arasında üçe bölünmüş olan hayatındaki taşlar, 25 yıllık kocası onu terk ettiğinde yerinden oynamaya başlar. Nathalie, kurmak için yıllarını verdiği hayatı bir anda kaybetmiştir. Orta yaştan sonra hayatın getirdiği değişikliklerle geleceğini nasıl kuracağını, hayatının bu yeni evresini nasıl karşılayacağını henüz bilmemektedir. Pek çok kaynak tarafından 5 yıldızla taçlandırılan filmde Isabelle Huppert, etkileyici performansıyla sene boyunca pek çok ödüle layık görüldü.Koç Üniversitesi Yayınları, Adem'in Laneti: Erkeklerin Olmadığı Bir Gelecek adlı kitabı yayımladı. Oxford Üniversitesi İnsan Genetiği Bölümü emeritus profesörü, genetik araştırmalar yapan Oxford Ancestors şirketinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı,Bryan Sykes kitabında, "İnsanda cinsiyetleri ayrıştırmaya yarayan Y-kromozomu eşeyli üremeyi tehdit etmeye nasıl başladı? Erkeklerin saldırganlığının, açgözlülüğünün ve çokeşliliğinin genetik bir nedeni var mı? Bazı ailelerde genetik olarak sadece bir cinsiyetten çocuk sahibi olma eğilimi var mıdır? Eşcinsellik geni olabilir mi, cinsel yönelim ne zaman belirlenir?" gibi soruları irdeliyor. Bryan Sykes, Adem'in Laneti'nde evrim teorisi ve genetik bilimindeki son gelişmelerin ışığında tüm bu sorulara cevaplar öneriyor ve yeni sorular ekliyor.Yeni bir devlet, yeni bir ulus ve yeni bir insan inşa etme çabasının zirvede olduğu dönemlerdi. Doğu’ya özgü ne varsa silinmeli, insanlar sadece Batı değerlerine uygun şeyler giymeli, Batılı standartlarda okumalı ve müzik dinlemeliydi. Belki de söz konusu değişimin en önemli göstergesi, müzikti. Bu kapsamda planlamalar yapılmıştı, ülkenin yeni Bach’lar, Beethoven’lar ve Mozartlar çıkarması bekleniyordu. Ama olaylar çok farklı gelişmişti. Neye niyet, neye kısmet işte… İşte bu aşamada devreye arabesk girdi. Arabesk, bir dönem itilen, hor görülen, ezilen ve boğulmaya çalışılan bir kitlenin hassasiyetini yüksek perdeden dışa vurulmasıdır. Bu müzik; ritmini, tınısını bu coğrafyadan almakla beraber insanımızın günlük hayattaki sevdalarını, isyanlarını, hüzünlerini, ümitlerini konu edinen bir özelliğe sahiptir. Bir yönüyle bir isyan dalgasıdır.Arabeskin bilinmeyen hikayesi bu kitapta...İstanbul kültür sanat hayatına yeni bir caz festivali daha katılıyor.Zorlu PSM'nin tüm sahnelerinin 10 gün boyunca caz, blues, elektronik, rock gibi janrlar arası farklı bir deneyime ev sahipliği yapacağı Zorlu PSM Caz Festivali, 3-12 Mayıs tarihleri arasında müzikseverlerle buluşuyor. Zorlu PSM Caz Festivali'nde ağırlanacak birçok önemli isme festival kapsamında plak pazarı, açık hava etkinlikleri, film ve belgesel gösterimleri eşlik ediyor.Türkçe rap müziğin önemli isimlerinden Server Uraz'ın Basemode Records ve Sony Music ortaklığında hazırlanan yeni albümü "Yılan Hikayesi" tüm müzik marketlerde ve dijital platformlarda yerini aldı."Yılan Hikayesi", yaklaşık 15 yıl kullandığı sahne adı "Pit10"u olaylı bir şekilde geride bırakıp yeni bir sayfa açarak, kendi deyimiyle yeniden doğan Server Uraz'ın kimlik ismiyle çıkan ilk stüdyo albümü. Genelinde sert bir sound'un ve iğneleyici sözlerin hakim olduğu, old school ve new school hip hop sound'ları hem altyapılarda hem vokal tekniklerinde harmanlanan, hip hop'ın köklerine bağlı bir şekilde, güncel sound'a uygun tasarlanan albümün altyapılarında Kerem Akdağ, Bandit Beatz, Wayz Whizz ve Harun İyicil, mix ve mastering'de ise Buğra Kunt yer alıyor.Depo, tanınmış yönetmen ve fotoğrafçı Jocelyn Saab'ın Günde Bir Dolar başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.Saab gazeteci ve savaş muhabiri olarak başladığı kariyerine, 80'lerde yöneldiği film alanında devam etti. Bugüne kadar dört uzun metraj ve 30 belgesel film yaptı. Saab 2015'te ayrıca Lübnan-Suriye sınırı yakınında Bekaa Vadisi'ndeki mülteci kamplarını ziyaret etti. Savaş dört yıldır sürmekteydi ve ölü sayısı halihazırda 400 bine ulaşmış, 5 milyon insan mülteci durumuna düşmüştü. Saab'ın filmi "Günde Bir Dolar" - mültecilere geçinmeleri için günlük ayrılan miktar - ve sanatçının müdahalelerini içeren fotoğraflar, izleyiciyi mülteci deneyimi gerçeğinin farklı yönlerini düşünmeye davet ediyor. Saab toplumu sonsuz tüketime teşvik eden, teklifsiz ve kaba billboard reklamlarının basıldığı malzemeden yapılmış çadırların görüntüleriyle, herhangi bir verim almanın imkânsız olduğu topraklar üzerindeki korkunç yaşam koşullarını anlatan görüntüleri birleştiriyor.Koç Üniversitesi, 19. yüzyıl sonu Osmanlı bürokratı, Hariciyeci, Mutasarrıf, cemiyet adamı ve aynı zamanda oyunbaz bir karikatürist Yusuf Franko Kusa Bey’e ait karikatür albümünü ve içindeki çizimleri ilk kez sergileyecek.Yusuf Franko’nun 1884-1896 yılları arasında bir albümde topladığı, Avrupa karikatür geleneği ile etkileşime sahip karikatürlerinin ilk defa görüldüğü sergide, 19. yüzyıl sonunun zenginleri, yüksek cemiyet mensupları, Osmanlı paşaları, Levantenler, sanatçılar ve diplomatların hiciv yüklü portreleri ziyaretçiler ile buluşuyor. Karikatürler, özellikle 19. yüzyıl sonunun Beyoğlu / Pera semtini, Yusuf Franko’nun da parçası olduğu renkli sosyal çevreyi ve İstanbul’un küresel mekânlarını gözlemlemek için izleyiciye imkân sunuyor.“Yusuf Franko’nun İnsanları: Bir Osmanlı Bürokratının Karikatürleri” başlıklı sergi, Yusuf Franko’nun karikatürlerinde kendine yer bulabilmiş kişi ve mekânlara odaklanırken, albümün sessizliklerine de işaret edecek. Sergi, 01 Haziran 2017 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.