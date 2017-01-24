Melania Trump'ın Gizemli TIFFANY&CO. Hediyesi
Tiffany&Co. Amerikan tarihinde her zaman efsanevi bir rol almıştır.
Başkan Lincoln’un 1861 yılında gerçekleşen görev devri töreninde eşine aldığı Tiffany&Co. inci kolye; Amerikan İç Savaş’ı döneminde Tiffany&Co. tarafından tasarlanan seremoni kılıcı; 1880’ler döneminde ise hala Amerikan banknotlarında bulunan ve Tiffany&Co. tarafından tasarlanan resmi amblem; ve Başkan Johnson ve eşi Lady Bird Johnson’un Tiffany&Co.’yu Beyaz Saray porselenlerini tekrardan tasarlamak üzere yetkilendirmesi bunların en güzel örneklerindendir.
Günümüzde ise Tiffany&Co.’nun Amerikan tarihinde etkin bir rol oynadığını geçtiğimiz Cuma günü gerçekleşen Donald Trump’ın görev devri töreninde bir kez daha görüyoruz.
Barack Obama ABD Başkanı olarak son kez Beyaz Saray’da konuklarını karşıladı. Donald Trump’a görevi devralmak üzere eşi Melania Trump eşlik etti. Geleneksel törenden sonra tüm dünyada merak uyandıran başlıklardan biri ise Melania Trump’ın Tiffany&Co. kutusu ile Michelle Obama’ya takdim ettiği hediye oldu.
Başkan Lincoln’un 1861 yılında gerçekleşen görev devri töreninde eşine aldığı Tiffany&Co. inci kolye; Amerikan İç Savaş’ı döneminde Tiffany&Co. tarafından tasarlanan seremoni kılıcı; 1880’ler döneminde ise hala Amerikan banknotlarında bulunan ve Tiffany&Co. tarafından tasarlanan resmi amblem; ve Başkan Johnson ve eşi Lady Bird Johnson’un Tiffany&Co.’yu Beyaz Saray porselenlerini tekrardan tasarlamak üzere yetkilendirmesi bunların en güzel örneklerindendir.
Günümüzde ise Tiffany&Co.’nun Amerikan tarihinde etkin bir rol oynadığını geçtiğimiz Cuma günü gerçekleşen Donald Trump’ın görev devri töreninde bir kez daha görüyoruz.
Barack Obama ABD Başkanı olarak son kez Beyaz Saray’da konuklarını karşıladı. Donald Trump’a görevi devralmak üzere eşi Melania Trump eşlik etti. Geleneksel törenden sonra tüm dünyada merak uyandıran başlıklardan biri ise Melania Trump’ın Tiffany&Co. kutusu ile Michelle Obama’ya takdim ettiği hediye oldu.
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