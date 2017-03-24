Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul: Nihan Peker

Ünlü markaların ve Türkiye’nin önde gelen tasarımcılarının Sonbahar-Kış 2017 koleksiyonlarını görücüye çıkardıkları Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul’da geçtiğimiz gün Nihan Peker rüzgârı esti. Moda severlerin merakla beklediği defilelerden birisi olan ünlü tasarımcı Nihan Peker’in koleksiyonu, oldukça beğenildi. İşte Nihan Peker Sonbahar-Kış 2017 defilesinden akılda kalanlar…



Nihan Peker, Sonbahar-Kış 2017 koleksiyonunda sonbahar renklerinden aldığı ilhamı ön plana çıkarmıştır.



Özellikle bronz parçaların büyük beğeni kazandığı koleksiyonda sofistike ve modern parçalar oldukça dikkat çekti. “Winter Leaves” ismini verdiği ve 25 parçadan oluşan koleksiyonunda yepyeni formlara geçiş yapan ünlü tasarımcı, el işi detaylarını da ön plana çıkarmıştır. İşleme modasının önümüzdeki sezon da oldukça iddialı bir şekilde trend olacağının sinyallerini veren nihan Peker, üç boyutlu yaprak işlemelerine de ayrı bir önem vermiştir.



Bakır gold tonlarından beyaza geçen ve sonra simsiyah bir renk grubunun hâkim olduğu koleksiyonun tanıtıldığı defilenin açılışını ve kapanışını ise iki özel parça ile ünlü top model Tülin Şahin yaptı.



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