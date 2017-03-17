Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul: Özlem Süer Defilesi
Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul 9. Sezonu ile moda rüzgârlarını İstanbul’da estiriyor.
20-24 Mart 2017 tarihlerinde İstiklal Caddesi'nde bulunan ve tarihi Cercle d'Orient binasını da kapsayan Grand Pera'da gerçekleşecek olan Fashion Week İstanbul, ilk gününde büyük bir ilgi ile karşılaştı. Ünlü marka ve tasarımcıların Sonbahar/Kış 2017 koleksiyonlarını moda severler ile buluşturacağı Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul sahnesinde dün ünlü modacı Özlem Süer rüzgârı esti. Ünlü tasarımcının Sonbahar/Kış 2017 koleksiyonu moda severler tarafından tam not aldı.
Özlem Süer’in yeni koleksiyonunda iddialı ve tasarımcının imzasını taşıyan parçalar dikkat çekiciydi. Siyah dantelli elbiseler, füme renginin hâkim olduğu tasarımlar ve iddialı maksi elbiseler defileye damga vurdu. Maksi ve iddialı tasarımların haricinde modern kadının gücünü gösteren sade fakat güçlü parçalar da koleksiyonda ön plana çıktı.
20-24 Mart 2017 tarihlerinde İstiklal Caddesi'nde bulunan ve tarihi Cercle d'Orient binasını da kapsayan Grand Pera'da gerçekleşecek olan Fashion Week İstanbul, ilk gününde büyük bir ilgi ile karşılaştı. Ünlü marka ve tasarımcıların Sonbahar/Kış 2017 koleksiyonlarını moda severler ile buluşturacağı Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul sahnesinde dün ünlü modacı Özlem Süer rüzgârı esti. Ünlü tasarımcının Sonbahar/Kış 2017 koleksiyonu moda severler tarafından tam not aldı.
Özlem Süer’in yeni koleksiyonunda iddialı ve tasarımcının imzasını taşıyan parçalar dikkat çekiciydi. Siyah dantelli elbiseler, füme renginin hâkim olduğu tasarımlar ve iddialı maksi elbiseler defileye damga vurdu. Maksi ve iddialı tasarımların haricinde modern kadının gücünü gösteren sade fakat güçlü parçalar da koleksiyonda ön plana çıktı.
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