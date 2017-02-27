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Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'un Tarihi Belli Oldu

Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'un Tarihi Belli Oldu

Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul, Sonbahar/Kış 2017 Koleksiyonları İçin Tarih ve Mekan Bilgilerini Açıkladı

Sonbahar 2017 koleksiyonlarının sergileneceği Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un yeni tarihleri resmi olarak açıklandı. Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul 21-24 Mart 2017 tarihleri arasında, İstiklal Caddesi'nde bulunan tarihi Cercle d'Orient binasını kapsayan Grand Pera’da gerçekleşecek.
 
Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, dokuzuncu sezonunda sadece Türkiye’nin değil, bölgenin de en büyük uluslararası moda platformu olma özelliğini sürdürecek. Uluslararası moda takvimi doğrultusunda her sene iki kere düzenlenen etkinlik, sektör profesyonellerini İstanbul’da buluşturarak, Türkiye'de tasarımın ve hazır giyimin global ölçekteki başarısına katkı sağlıyor.
 
Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), Moda Tasarımcıları Derneği (MTD), Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve İstanbul Moda Akademisi (İMA) tarafından desteklenmektedir.
 


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