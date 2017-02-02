Mercek Altında: Olivia Palermo

Bu kadar tanınması ise aslında "The City" ismindeki televizyon dizisi sayesinde oldu. Bundan sonra ise hem güzelliği hem de stili ile milyonların takip ettiği bir yıldıza dönüştü. Yıldız kelimesini hak ediyor çünkü gerçekten bulunduğu her ortama ışık saçıyor. Abartısız, yerinde yaptığı kombinleri ve duru güzelliği bunu tamamen hak ediyor şüphesiz.



Bugüne kadar onlarca markanın yüzü ve modeli olduktan sonra kendi takı, giyim ve ayakkabı koleksiyonunu çıkartan Olivia Palermo, bir de kendi web sitesi için aktif olarak içerik üretiyor. Sosyal medyayı da oldukça iyi kullanan Olivia’nın Instagram’da 4 buçuk milyon takipçisi bulunuyor.



Özel davet ve gecelerin, partilerin vazgeçilmez ismi olan Olivia Palermo, aynı zamanda moda haftalarının da aranılan yüzü. Hem giyecekleri, yapacağı kombinler çok merak ediliyor hem de onun adının bile bir defilede yer alması oldukça önemli görülüyor. Tüm bunların dışında Olivia, zarafeti ve asilliği ile de büyük beğeni topluyor.’nun stili üzerine birçok konudan bahsedilebilir. Çünküsadece bir şeye takılı kalmıyor, renkleri ve çeşitli parçaları kullanmaktan korkmuyor, birçok farklı stilin de en iyi örneklerini sergiliyor. Kombinlerinde pahalı ve daha ulaşılabilir markaları da kullanan yıldızın stilinde en dikkat çeken parçalar ise kullandığı yapay kürkler. Onu birçok kez yapay kürk mont ve yelekle gördük, görmeye de devam edeceğiz muhtemelen. Topuklu ayakkabı zevki ise bambaşka bir konu. Stiletto ve farklı formlardaki topuklu ayakkabılar, stilinin olmazsa olmazları arasında bulunuyor.Gece veya gündüz fark etmez, her daim stilinde şıklığını konuşturan, renkleri de cesurca kullanmaktan sakınmıyor. Birçok alakasız rengin başarısız bir şekilde bir araya getirildiği moda dünyasında, onun bu yeteneği alkışı hak ediyor. Üstelik bunun yanında sade bir jean-triko veya düz bir elbise ile sokak stilinde de, mutlaka orijinal bir ayakkabısı, renkli bir çantası veya ilgi çekici bir aksesuarı bulunuyor.İşte sizin için seçtiğimiz en güzelkombinleri…