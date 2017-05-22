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Met Gala 2017 Stil Raporu

Met Gala 2017 Stil Raporu


Her yıl Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen Met Gala 2017, dün akşam New York’ta gerçekleştirildi.
 

met gala 2017
 Felicity Jones

Bütün senenin en çok merak edilen gecelerinden biri olan Met Gala, dün gece New York’ta bulunan Metropolitan Museum of Art’da gerçekleşti. Sıra dışı ve yenilikçi temalar seçen etkinliğin bu yılki teması ise Comme des Garçons. Böylelikle Met Gala tarihinde Yves Saint Laurent’ten sonra ikinci kez yaşayan bir tasarımcı onurlandırılıyor. Yani Met Gala'nın 2017 teması Japon tasarımcı Rei Kawakubo ve markası Comme des Garçons olarak belirlendi…
 
met gala 2017
 Jennifer Lopez- Alex Rodriguez

Metropolitan Sanat Müzesi Direktörü Andrew Bolton, ünlü tasarımcı Rei Kawakubo’yu, son 40 senenin en önemli tasarımcılarından biri olarak görüyor. Bolton, Kawakubo’nun tema için seçilmesi ile ilgili olarak da, "Rei Kawakubo, Comme des Garçons ile moda dünyasında yaratıcılıkla ilişkili kavramları bizlere yeniden sorgulattı." dedi.
 
Karen Elson
Karen Elson

Peki, dünyaca ünlü isimler kırmızı halıda ne giydiler, şıklığı yakalayabildiler mi ve en önemlisi temaya uyum sağlayabildiler mi? Genel olarak ünlü isimler bu sene için sıkı hazırlanmış görünüyorlar. Kıyafet ve makyaj bütünlüğü, gecenin ilk dikkat çeken noktalarından oldu. Kostümlerde görmeye alışık olduğumuz hareket, renk ve cesaret ise bu yıl saç ve makyajlarda fazlasıyla uygulanmıştı.
 
Zendaya
Zendaya

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