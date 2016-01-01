Mevlana ve Şeb-i Arus

Her yıl 17 Aralık tarihine denk gelen haftada yapılan ve Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri olarak isimlendirilmeye başlanılan törenler, halk arasında "Şeb-i Arus" olarak da biliniyor.



Konya Demek Mevlana Demek…



İsmi hoşgörünün diğer anlamı olarak kabul edilen büyük değer Mevlana Celaleddin Rumi’nin, onun deyimiyle vuslatının 743. yılındayız. Konya denilince akıllara ilk gelen isim olan Mevlana’nın ‘düğün gecesi’ de yine Konya’da anılacak. Şeb-i Arus törenlerinin merkezi olarak ünlenen Konya’da 7 Aralık’ta başlayıp 10 gün sürmesi planlanan geniş bir program yapılıyor. Şehirlerarası turizme de önemli bir hareketlilik getiren bu törenlere, çok yoğun katılım sağlanıyor.



Tiyatro, panel, sergi, konferans, mesnevi dersleri, tasavvuf konserleri, sema ayinleri gibi birçok etkinliğin yer aldığı program, 17 Aralık Cumartesi günü son bulacak. Program yine sema ayinleri ve tasavvuf müziği konseriyle bitirilecek.



İstanbul’da İki Ayrı Kutlama



Her yıl İstanbul’da da büyük bir törenle kutlanan Şeb-i Arus töreni, bu yıl Ataşehir’deki Ülker Sports Arena’da yapılacak. Program 17 Aralık Cumartesi günü saat 19.30’da başlayacak. Ve program boyunca tasavvuf konserleri, Mevlevi ayini ve sema ayini yapılacak.



Bir başka Şeb-i Arus etkinliği de Uğur Işık’ın sanat yönetmenliğindeki Alaturka Records ile geçen iki sezonda yoğun ilgi gören “Sır” projesi. Proje bu sezon Selçuk Yöntem'in sesinden Mevlana'nın hiç eskimeyen sözleri, sufi dünyasının müziği, Mevlevî ayini ve semâ töreni ile bir kez daha Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde meraklılarıyla buluşacak. Program, 18 Aralık'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde.



