Mevlit Kandilimiz Mübarek Olsun

Mevlit, kelime anlamı olarak "doğum zamanı" anlamına gelir. Veladet Kandili adıyla da bilinen Mevlit Kandili vesilesi ile her yıl Rebiülevvel ayının 12. gecesinde peygamberimizi anıyor, bu mübarek geceyi dua ve ibadetle geçiriyoruz.



Bilindiği gibi ilk olarak Mevlit Kandili, hicretten yaklaşık 350 yıl kadar sonra Mısır'da, Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlanmış. Ayrıca kandil geceleri İslamiyetin ilk zamanlarında değil de Hicrî 3. asırdan itibaren söz konusu olmuş. Osmanlı döneminde ise Padişah II. Selim'den itibaren bu kutlama gün ve gecelerinde, minarelerde kandillerin yakılmasıyla birlikte bu günlere kandil adı verilmiştir. Yani Peygamberimizin doğumu, İslam aleminde bayram niteliğinde karşılanmıştır.



Gelişi ve nuruyla alemleri şereflendiren Peygamberimizin (SAV) şefaatine nail olmamız duası ile hayırlı bir kandil geçirmenizi diliyoruz. Tüm İslam dünyasının Mevlit Kandili mübarek olsun…