Mevsimde Tulum Rüzgarı

1940’lı yıllarda ilk olarak erkeklerin çalışırken giymeleri için çıkan tulumlar o dönemde fazlasıyla ilgi görmüştü.

Rahatlığı ve mistik görünümü ile merak uyandıran tulumlar, bu yüzden başlarda sadece mağazalarda erkekler için satışa sunulmuştu. Gel gör ki bu kadar güzel ve rahat parçayı erkeklere kaptırmak istemeyen kadınlar, zamanla erkeklerle özdeşleşen bu kıyafeti kendilerine göre stilize ettiler. Ve o döneme göre farklı gelen bu tarz, herkes tarafından çok beğenilerek günlük yaşamda da kullanılmaya başlandı.



Daha sonraki yıllarda da popülaritesini yitirmeyen tulumlar, 1990’lı yıllarda vücuda tamamen yapışık olarak kullanılan tulumlardan sonra bir süre ortadan kayboldu. 2000’li yıllarda tarz olarak benzediği salopetin o yıllara damgasını vurmasıyla da iyice arka planda kalan tulum, şimdilerde ise farklı modelleriyle aramıza geri döndü.Tulum, tek parça olduğundan kombinleme açısından kolaylık sağlar. Bu yüzden tulumda dikkat etmemiz gereken şey vücudunuza uygun olanı seçmektir. Uzun boylu iseniz istediğiniz tarzda olan tulumu kolaylıkla kombinleyebilirsiniz. Yalnız tam boy olan tulumlar sizi olduğunuzdan da uzun gösterirken orta boy tulumlar boyunuzu biraz da olsa kesecektir.Boyunuz kısa ise kesinlikle şalvar tipi tulumlardan uzak durmalısınız. Sizin için en doğru tercih midi boy ve bol paça tulumlar olacaktır. Eğer uzun bir tulum kullanmak istiyorsanız da mutlaka topuklu ayakkabılar ile kombinlemelisiniz.Bu yaz tulumlar, yaz elbiselerinin rahatlığının ve serinliğinin yerini tutabilecek niteliktelerde. Artı bir yönle tulum, sizi yaz aktivitelerinde ve eğlencenizde kısıtlamazken size hem fresh hem de şık bir görünüm sağlayacaktır.Gündüzleri sandalet, terlik, bez ve hasır çantalar ile salaş ve günlük kombinler yaparken; aynı tulum ile topuklu ayakkabı ve clutch çanta eşliğinde şık bir düğün, mezuniyet vb. kombinleri de yapabilirsiniz.Son olarak küçük bir ipucu; Çapraz çantaların zinciri tulum gibi tek parçalarda kemer görevini üstlendiği için vücudunuz daha zarif ve biçimli gözükmesini sağlar.Asude DAVRAN