Mezuniyet Gecesinin Yıldızı Sen Ol!

Garage Hair Repair Stüdyo olarak mezuniyet gecelerinin yaklaşması ile beraber bu davetlerde neler yapılabileceği ile ilgili birçok talep ve soru alıyoruz. Öncelikle planlama yapmak için bir danışma randevusu ile bir araya gelmek ve müşterimizin hayalindeki saç modeline ve makyaj uygulamasına dair bir fikir sahibi olmak gerekiyor. Sonrasında hem saç hem makyaj konusunda kendisini Garage Hair Repair Studio’nun dünya trendlerini yakından takip eden vizyonu ile yönlendirme fırsatı buluyoruz. Önümüzde planlamaya ayıracak bir zaman olması özellikle saç renginde değişikliğe gitmek isteyen müşterilerimiz için önem kazanıyor. Çünkü bazı durumlarda birkaç renklendirme uygulamasını zamana bölerek yapmak daha sağlıklı olabiliyor.

Bu nedenle ben erkenden planlamaya başlayan müşterilerimizi takdir ediyorum. Onların aklındaki modelleri öğrenmemiz için bize beğendikleri birkaç örneği göstermeleri de çok faydalı oluyor. Bir de kıyafetleri hakkında fikir sahibi olmak önemli. Bazen akıllarındaki saç modeli ya da makyaj ile kıyafetleri uyumlu olmayabiliyor. Böyle bir durumda deneyimlerimize dayanarak onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Daha önce hiç denemedikleri bir saç rengini bu özel gün vesilesi ile uygulamak isteyenler de oluyor. Ama aslında bu çok yanlış bir mantık çünkü ileriki dönemde çok pişman olabilirsiniz.



Mezuniyet sezonunun mayıs ve haziran aylarına yani yaz mevsimine denk gelmesi sebebi ile saçlara sanki güneşten açılmışçasına doğal duran highlightlar eklenerek yüz çevresinde doğal bri ışık yaratmak, özellikle o günden hatıra kalacak olan fotoğraflarda çok güzel bir efekt sağlıyor. Tabi bu bölgesel aydınlatmaların dozunu yüz şekline ve renklerinize göre (ten rengi, göz rengi) çok iyi ayarlamak işin püf noktası. Eğer bir hata yapılırsa kendi görüntünüze yabancılaşabilirsiniz. Saçlara örgülerle desteklenmiş doğal topuz modelleri önerebiliyoruz. Hem eğlenceli geçecek saatler boyunca saçınızı düşünmek zorunda kalmayacağınız kadar kullanışlı hem de elbisenizin yaka bölümünde farklı bir detay varsa onun ortaya çıkmasını sağlayabilirsiniz.Saçını açık kullanmayı tercih edenler için de hafif kıvrımlarla hareketlendirilmiş, doğal görünen taramalar öneriyoruz. Artık kalıplı saçlar, saatlerce kuaförde kalmışçasına düzgün bukleler, sımsıkı topuzlar oldukça demode. Sezonda bir başka trend ise ilhamını son dönemin manşetlerden düşmeyen ismi Kim Kardashian’ın ıslak görünen saçlarından alıyor. Hem çok şık hem de zahmetsizmiş gibi duran bir model. Fakat zahmetsiz gibi dursa da yine de uygulamasını işin uzmanına bırakmak gerekiyor. Bu yaz saç modellerinde “düzenli” sınıfına girecek tek model moda haftalarında sık sık gördüğümüz yandan ayrık, sıkı at kuyrukları oldu. Eğer elbisenizde dikkat çeken fazlaca detay varsa saçınızda böylesine minimalist bir uygulamaya yönelebilirsiniz.Tabii tüm uygulanacak saç modelleri için saçınızın sağlığı çok önemli. Benim Garage Organics’i oluşturma sebebim olan “Bakımlı, dolayısıyla güzel saçlar” mottoma uygun olarak mezuniyet öncesinde birincil önerim düzenli saç bakımına önem vermeleri. Garage Organics’in kimyasallardan uzak, sülfat içermeyen şampuanı "Garage Organics Hair Repair Shampoo” ile saçlarınızı yıpratmadan temizleyebilir ve haftada 2 defa Garage Organics Hair Serum kullanarak sağlıkla parlamasını sağlayabilirsiniz. Böylece saçlarınız açık havada nemden ve sıcaktan da daha az etkilecek ve tüm gece boyunca formunu koruyacaktır.Makyaj konusuna gelince yine önerimiz tercihinizi minimalist ve doğal uygulamalardan yana kullanmanız olacaktır. Genç yaşlarda parlak tonlarda ruj kullanmak çok yakışıyor. Tabii kıyafetinize aykırı kaçmadığı sürece… Nar çiçeği, mercan, fuşya tonlarda bir ruju sadece ince bir eyeliner ile tamamlayabilirsiniz. Eğer kıyafetinizde daha romantik ya da helenistik bir tasarım tercih ettiyseniz makyajınızda da ilhamını gün batımı manzarasından alan bronz, antik altın, şeftali, gül kurusu, boz kahve gibi renklere gidebilirsiniz. Makyajda önemli noktalardan biri de kaş şeklidir. Kaşlarınız yüzünüzün asıl ifadesini veren bir çerçeve görevi yaptığı için yüzünüze en yakışan kalınlığı ve kavisi bulmak için yine mezuniyet döneminden 1-1 buçuk ay kadar önce bir araya gelmemiz önemli. İyi bir makyajın sırlarından biri de bakımlı bir cilttir. Bu nedenle bol su içerek ve düzenli cilt bakımı yaparak cildinizi pürüzsüz bir sonuca hazırlamalısınz. Eğer akne ve geniş gözenek problemlerinden şikayetçiyseniz gece yatmadan önce Garage Organics Aloe Gel ile yüzünüze Ale Vera Maskesi yapmanızı öneririm.