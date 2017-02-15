Michael Kors'tan Kamera Tasarımı

İlk bakışta altın rengi ile dikkatleri çeken Michael Kors x Fujifilm INSTAX Mini 70’te, markanın logosu kameranın ön yüzünde yer alırken Michael Kors’un kendi imzası ise kameranın arka yüzünde yine altın tonlarıyla bulunuyor.

Yapılan iş birliği, Michael Kors’un Scout çanta koleksiyonundan ve vintage kamera çantalarından ilham alınarak oluşturulmuş. Scout çanta, yumuşak deriden ve pek çok bölmeden oluşuyor. Farklı renkleriyle ve kolay taşımaya uygun değiştirilebilir kayış seçenekleriyle müşterilerin beğenisine sunulacak olan parçaların yanı sıra; bir fotoğraf kitabı, deri Instax anahtarlık ve altın rengindeki zincir kamera kayışı gibi diğer ek ürünler de yine Michael Kors tarafından tasarlandı.

Michael Kors, bu iş birliği ile ilgili olarak, “ Instagramın popülerleşmesi ile birlikte, fotoğrafçılıkta yeniden bir canlanma oldu ve bu da beni çok heyecanlandırıyor. Anlık fotoğraflar benim yaratıcılık sürecimde her zaman çok etkili olmuştur. Şimdi de her yerde, evde, işte ve hatta podyumda bile Instax Mini kullanıyoruz. Bu da modern teknolojiyi ön plana alarak zamansızlığın mükemmel bir kombinasyonunu oluşturdu.” diyor.