Migren Ağrılarına Akupunktur Engeli

Çok önemli iş toplantıları yöneticinin migren atakları nedeniyle yapılamıyor. Ceolara toplantı terk ettiren, çalışanlara meslektaşlarına oranla kariyer ve maddi kazanç kaybı yaşatan migren ağrılarına akupunktur ile karşı koymak mümkün.



Akupunktur ile migren tedavisi hakkında bilgi veren Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Psikiyatri Uzmanlarından Dr. Selin Baran şunları söyledi;



“Aslında baş ağrısı sanılan migren baş ağrısı değil; şiddetli, zonklayıcı, çoğu zaman tek taraflı, tekrarlayan baş ağrısı atakları ile seyreden kronik bir hastalıktır. Ağrılar günün herhangi bir saatinde; bazen ayda 1 kez, bazen de haftada 2-3 kez gelebilir. Ağrılar 1-2 saate geçebileceği gibi bazen 24 saat ve daha uzun da sürebilir. Migren ağrılarına bulantı, kusma, baş dönmeleri, ışık ve sese karşı hassasiyet ve görme sorunları eşlik edebilir.



Araştırmalar beyindeki belirli maddelerin ya da olayların beyindeki kimyasal maddelerin dengesini bozmak suretiyle migreni tetiklediğini göstermektedir. Bu maddelerin en önemlilerinden biri serotonindir. Kan serotonin düzeyi migren esnasında dalgalanır. Kanda bulunan serotonin miktarı baş ağrısından önce çoğalır, baş ağrısı esnasında azalır.



Kadınlarda Görülme Oranı %90

Migren her yaşta başlayabilir, kişiye göre kısa ve uzun aralıklarla tekrarlayabilir. %90 oranında kadınlarda görülür. Kalıtımla geçebilen bir hastalıktır. Migreni tetikleyen faktörler arasında; stres, açlık, gürültü, öğün atlama, uyku düzeninde sapmalar, yorucu aktivite, ağır kokular, sigara dumanı, alkolü içecekler, hava değişimi (lodos vb.) ve menstrüasyon (adet) dönemi sayılabilir.



Ceolara Toplantı Terk Ettiren Ataklar

Migren iş hayatını olumsuz etkiliyor. Dayanılmaz ataklar hem iş konsantrasyonunu etkiliyor hem de iş arkadaşlıklarını zedeliyor. Çok önemli iş toplantıları yöneticinin migren atakları nedeniyle ertelenebiliyor ya da yapılamıyor.



İş Arkadaşlıklarını Etkiliyor

Migren atakları sırasında kişi saldırgan, sinirli ve kırıcı olabiliyor. İş arkadaşı ya da üstü, migren ağrısını bahane ederek verilen işi hastanın yapmak istemediğini düşünebilir. Zamanla iş arkadaşlarının hastaya bakış açısı ve tutumu bu anlamda değişebilir.



Migren Ülke Ekonomisine de Kaybettiriyor

Araştırmalar migren atakları geçirenlerin aynı konumdaki meslektaşlarına oranla kariyer olarak gerisinde kaldığını gösteriyor. Yine araştırmalara göre migren atakları nedeniyle işe gelemeyen çalışanlar maddi kayıplar yaşıyor. Araştırmalar iş gücü kaybının ülke ekonomisine de kaybettirdiğini gösteriyor.



Akupunkturla Ağrı Eşiğinizi Yükseltin

Akupunktur, günümüzde baş ağrılarında ve migren tedavilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yapılan araştırma ve uygulamalarda akupunktur tedavisinin migren üzerinde %90 başarılı olduğu tespit edilmiştir.

Akupunktur özellikle beyinde salgılanan endorfin adı verilen morfin benzeri maddelerin salınımını sağlayarak akut ağrının önüne geçmekte, bunun ötesinde limbik sistemi regüle ederek oluşabilecek yeni atakların önüne geçebilmektedir. Ayrıca migren ataklarında etkili olan serotonin salınımını dengelemektedir. Akupunkturun tedaviye en büyük etkisi düşük olan ağrı eşiğini yükseltmesidir.



Dolayısıyla akupunktur migren ağrı krizini kesmenin yanı sıra ağrının gelmemesini sağlar veya ağrı gelme süresini uzatır.



20 Seansta Direnç Kazanabilirsiniz

Migren tedavisinde akupunktur haftada en az 2 seans yapılmalıdır. Eğer, hastanın migren krizlerinin sıklığı ve şiddeti oldukça fazlaysa, haftada 3-4 kez bile yapılabilir. Toplamda da en az 20 seanslık bir tedavi planlanmalıdır. Çok sık ve şiddetli atakları olan hastalarda 25-30 seans yapılabilir.”







