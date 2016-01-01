Migrene Karşı 7 Öneri



Migren krizi geçiren kişi kimi zaman işine gidemiyor, gitse de verimli çalışamıyor, atak geldiği anda bütün sosyal hayatı etkileniyor ve sessiz bir ortamda çaresizce ağrının geçmesini bekliyor. Memorial Antalya Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uz. Dr. Bilge Bıyıklı, migren hastalığını ve tedavisini sizler için anlattı.



Stres, Migrenin En Büyük Düşmanı



Migren, ani bir stres halinde hemen başın ağrıması ya da olan ağrının sıklığının artması şeklinde gelişiyor. Uykusuzluk ya da çok uyumak ve uzun süreli açlık durumları da migreni tetikleyici sebepler arasında yer alıyor. Adet dönemlerinde ise hormonal değişikliklerden dolayı ağrılarda artış gözlenebiliyor. Lodos esen havalar, sigara içmeyen biri için yoğun dumanlı ve bol ışıklı ortamda bulunmak, ağır deterjan ve parfüm kokuları da migreni tetikleyen sebepler arasında yer alıyor.



Amaç, Ağrı Sıklığını Azaltmak



Migren hastasının tedavisini belirleyen en önemli şey, hastanın yaşadığı atakların sıklığıdır. Hasta bir ay içerisinde üç ya da üçten fazla ağrı yaşıyorsa, koruyucu bir tedavi uygulayıp ağrıların azaltılması gerekir. Eğer hastanın ağrısı üçten az ise sadece ağrı olduğu dönemde uygun bir ağrı kesici ile ağrının geçmesi beklenir.



En Etkili Yöntemlerden Biri Botoks



Hasta, ayda 8 ve üzeri atak geçirip ayın 15 günden fazlasında ağrı çekiyorsa kronik migrendir. Kronik migren hastalarında yeni tedavi yöntemi olarak botoks işlemi uygulanıyor. Kırışıklıklar için



kullanılan ilaç ile aynı madde kaslara enjekte edilir ve kasların aktivitesinin azaltılması amaçlanır. Bu ilaç alın bölgesi, her iki şakak bölgesi, başın arka kısmı, boyun bölgesindeki belirli noktalara 10 dakikalık bir işlemle uygulanır. Böylelikle kasların aktivitesi azaldığı gibi ağrı da azalır.



Migrenden Korunmak İçin...

Uyku düzeninizi ihmal etmeyin.

Yeterli ve dengeli beslenin, kesinlikle öğün atlamayın.

Gerilim ve stresten mümkün olduğunca uzak durmaya çalışın.

Düzenli spor yapın.

Lodos esen havalarda dışarı çıkmamaya özen gösterin.

Parlak ışık, yüksek sesli ortamlar ve keskin kokulardan uzak durun.

Günde ortalama 2-3 litre su için.