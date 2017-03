Milano Moda Haftası'na Damga Vuran Markalar

İşte Milano Moda Haftasına damga vuran defilelerden en dikkat çeken detaylar ve yeni sezona dair stil ipuçları…



Versace

Ünlü marka bu sezonki kreasyonunu yaramaz bir o kadar da merhametli bir kadın figürü etrafında şekillendirdi. Zaten Versace kadını her zaman güçlü ve iddialı olarak podyuma çıkar. Özellikle siyah rengin baskın ve güçlü etkisinin sıkça kullanıldığı yeni sezon koleksiyonunda oversize paltolar, klasik “ufak siyah elbiseler”, kısa ceketler ve kalem etekler de ‘biz hala buradayız’ demekte!



Missoni markası; kendine has deseni ve renkleri ile artık klasikler arasına girmiş durumda! Milano Moda Haftası’nda yeni sezon koleksiyonuna sergileyen marka; zigzag deseni ve pembe şapkaları ile moda haftasına damga vuran defilelerden birisine imza attı. Özellikle pembe rengin öne çıktığı yeni sezon koleksiyonunda verilen mesaj ise netti: kadınlar üzerine her şey!Etro markası, Milano Moda Haftası’nda görücüye çıkardığı yeni sezon koleksiyonunda desenler ve renkler açısından gerçek bir görsel şölene yer verdi. 1960 ve 1970’lerden ilham alan bu koleksiyon, gerçek bir hippi ruhunu yansıtarak podyumda etnik bir hava da estirdi.Moda dünyasına yön veren ünlü markalardan birisi olan Dolce&Gabbana, moda şovu ile yine en çok konuşulan defileler arasında yer aldı. Her jenerasyona hitap eden ürünleri bünyesinde barındıran marka; abartının dozunun fazlaca yer aldığı, farklı figürlerin, üç boyutlu çiçeklerin, hayvan desenlerinin ve tabiki markanın en temel renklerinden birisi olan kırmızının bolca kullanıldığı bir şov ile moda severleri yine büyüledi.