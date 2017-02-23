Milano Moda Haftası’nda Fendi Rüzgârı

Moda dünyasında moda haftası rüzgârları esmeye devam ediyor. Birbirinden ünlü markaların yeni sezon koleksiyonlarını tanıttığı ve önümüzdeki sezona dair trend alarmlarının çaldığı moda haftalarında şu sıralar tüm gözler İtalya’da! Ünlü isimlerin ve ünlü markaların defilelerini sıraladığı Milano Moda Haftası, moda severlerin akınına uğramış durumda.



Peki,’nı ayağınıza getiriyoruz desek? İşte’na damga vuran defilelerden birisi: Fendi Sonbahar-Kış 2017. Fendi markasının 2017 Sonbahar-Kış koleksiyonunda nelerin moda olduğunu görmek istiyorsanız, yazımızı okumaya devam edin.Fendi markası, moda dünyasına yön veren en ünlü markalardan birisi. Dolayısı ile markanın defileleri de birçok ünlü ismin akınına uğruyor.markasınınkapsamında podyuma çıkardığı Sonbahar-Kış 2017 koleksiyonu da diğer koleksiyonları gibi büyük bir ilgi gördü. İşte markanın Sonbahar-kış kreasyonundan gözümüze çarpan moda notları…markası,koleksiyonunda gri renge özel bir yer ayırmış gibi. Gri renk kombinleri kırmızı renk aksesuarlar ile tamamlayarak zenginleştiren marka, ekose deseninden de vazgeçmemiş.*Güçlü bir kadın imajı çizilen koleksiyonda, tül detayına da ayrı bir yer verilerek kombinlere romantik esintiler kazandırılmaya çalışılmış.*Maksi paltolar markanın koleksiyonunda öne çıkan parçalardan birisi olmuş.*Yaka ve kollarda bulunan kürk detaylarını önümüzdeki Sonbahar-kış sezonunda da bol bol göreceğiz.* Siyah maskülen ceketler ve beyaz gömlekler, markanın en iddialı parçalarından birisi olarak moda severlerin göz hapsine girdi bile!