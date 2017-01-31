Mineral Renkli Nemlendirici Optimal Tinted Complexion

SPF 15 koruma faktörlü Optimal Tinted Complexion; içeriğindeki saccaharide isomerate (doğal şeker) ile cildin uzun süre nemini korurken, kızarıklıkların azalması ve cilt tonunun eşitlenmesi de destekliyor. 2 tonu bulunan renkli nemlendirici, düzenli kullanım sonucunda cilt hasarlarının tedavisini de gerçekleştiriyor.



SPF 20 koruma faktörlü Janssen BB Cream ise içindeki; beta vulgaris (pancar) ile melanin sentezini inhibe ederek, likopen (domates özü) ile oksidasyonu ve UV radyasyonunu engelliyor. Buğday proteini ve aloe vera ile cildi yatıştırıp cildin doğal korumasını geliştiriyor. Doğal ve tek tonda görünen cildi güneş ışınlarına karşı da koruyarak pürüzsüz ve sağlıklı bir görünüm kazandırmaya yardımcı oluyor.



SPF 30 koruma faktörlü Janssen CC Creamde yer alan sorr bitki özü ile melanin, kerotinositlerin absorbe edilmesini engelleyerek lekelenmenin önüne geçiyor. Ağaç mantarı ile gözenekleri daraltmaya yardımcı olurken vitamin A ile yeni hücre oluşumunu teşvik ederek anti- aging bakım yapıyor. UVA + UVB filtreleri ile ciltte koruma oluşturan Janssen CC Cream, light ve medium olmak üzere iki ayrı renk seçeneği sunuyor.Janssen renkli nemlendiricileri sadece cildin görüntüsünü değiştirmekle kalmıyor, düzenli kullanım ile aynı zamanda cilt bakım ihtiyacınızı da karşılayarak, daha sağlıklı ve genç bir cilde sahip olmanıza yardımcı oluyor.Janssen Cosmetic ürünlerini yetkili eczane ve seçkin güzellik merkezlerinde bulablilirsiniz.