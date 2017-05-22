Minimalist Bahar

Beyaz Çanta: COS £59

Siyah Çanta: ZARA 89,95 TL

Camel Trençkot: H&M 229,00 TL

Beyaz Ceket: İPEKYOL 499,00 TL

Yeşil Ceket: MANGO 179,99 TL

Ayakkabı: NINE WEST 329,00 TL

Siyah Gömlek: COS £69

Culotte Pantolon: ZARA 89,95 TL

Kolye: MASSIMO DUTTI 89,00 TL

Vazo: ZARA HOME 109,95 TL

Elbise: MANGO 299,99 TL

Ayakkabı: MANGO 239,99 TL

Gözlük: EYE CONNECTION, BILSTORE 169,00 TL

Kapı Ağırlığı: ZARA HOME 89,95 TL

Gömlek Elbise: COS £79

Bileklikler: MANGO 69,99 TL

Pantolon: BERSHKA 69,95 TL

Tişört: PULL&BEAR 25,95 TL

Terlik: MANGO 159,99 TL

Sadeliği ve nesnenin nesne olma özelliğini temel alan minimalizm akımı, bu sezon muhafazakar sokak stillerini hakimiyeti altına aldı. 2000’li yılların başındaki katmanlara, karışık desenlere ve işlevsellikten uzak detaylara inat kombinasyonlar; rahat kesimlerden, net kalıplardan ve yalın kumaşlardan yola çıkıyor. Minimalizmin renk paletindeki siyah, beyaz ve natürel tonlar iki parçalı takımlarda hayat bularak çabasız bir zarafet oluşturuyorlar.Mimari netlik içeren formlar, minimal etkiyi güçlendiren detaylardan.Keskin çizgilere sahip geometrik aksesuarlar, gösterişsiz ve sade stile kendine has bir ışıltı katmayı sağlıyor.Silueti boş bir tuvale dönüştüren minimal akım, kıyafetlerin kişinin önüne geçmesini engelliyor. Yıllar geçse de modası geçmeyen sade kesimler ve nötr renkler, zamansız ve sofistike bir stili temsil ediyor.Nesneyi ham rengi ile kullanmayı savunan minimalizme, net kalıplara sahip doğal ahşap dokular çok yakışıyor.