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Minimalist Bahar

Minimalist Bahar

80’li yılların abartılı maksimalist tavrından sonra 90’lı yılların minimalizmi ile sakinleşen koleksiyonlar, 2017 İlkbahar/Yaz sezonunda da aynı dinginliğe başvuruyor.

minimalizm

Sadeliği ve nesnenin nesne olma özelliğini temel alan minimalizm akımı, bu sezon muhafazakar sokak stillerini hakimiyeti altına aldı. 2000’li yılların başındaki katmanlara, karışık desenlere ve işlevsellikten uzak detaylara inat kombinasyonlar; rahat kesimlerden, net kalıplardan ve yalın kumaşlardan yola çıkıyor. Minimalizmin renk paletindeki siyah, beyaz ve natürel tonlar iki parçalı takımlarda hayat bularak çabasız bir zarafet oluşturuyorlar.
 
minimalizm
 
Mimari netlik içeren formlar, minimal etkiyi güçlendiren detaylardan.
 
minimalizm
Beyaz Çanta: COS £59
Siyah Çanta: ZARA 89,95 TL
 
minimalizm
Camel Trençkot: H&M 229,00 TL
Beyaz Ceket: İPEKYOL 499,00 TL
Yeşil Ceket: MANGO 179,99 TL
Ayakkabı: NINE WEST 329,00 TL
 
Keskin çizgilere sahip geometrik aksesuarlar, gösterişsiz ve sade stile kendine has bir ışıltı katmayı sağlıyor.
 
minimalizm
Siyah Gömlek: COS £69
Culotte Pantolon: ZARA 89,95 TL
Kolye: MASSIMO DUTTI 89,00 TL
Vazo: ZARA HOME 109,95 TL
 
Silueti boş bir tuvale dönüştüren minimal akım, kıyafetlerin kişinin önüne geçmesini engelliyor. Yıllar geçse de modası geçmeyen sade kesimler ve nötr renkler, zamansız ve sofistike bir stili temsil ediyor.
 
minimalizm
Elbise: MANGO 299,99 TL
Ayakkabı: MANGO 239,99 TL
Gözlük: EYE CONNECTION, BILSTORE 169,00 TL
Kapı Ağırlığı: ZARA HOME 89,95 TL
 
Nesneyi ham rengi ile kullanmayı savunan minimalizme, net kalıplara sahip doğal ahşap dokular çok yakışıyor.
 
minimalizm
 
Gömlek Elbise: COS £79
Bileklikler: MANGO 69,99 TL
Pantolon: BERSHKA 69,95 TL
Tişört: PULL&BEAR 25,95 TL
Terlik: MANGO 159,99 TL
 
Hazırlayan: @birsevde
 
 


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